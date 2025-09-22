Tom Holland sufre una conmoción cerebral tras accidente en el rodaje de ‘Spider-Man: Brand New Day’

El actor británico Tom Holland, de 29 años, sufrió una conmoción cerebral leve tras un accidente en la filmación de ‘Spider-Man: Brand New Day’, lo que provocó la suspensión inmediata de la producción para priorizar su recuperación y evaluación médica.

El accidente de Tom Holland

El incidente ocurrió el pasado 19 de septiembre, durante una escena de acrobacia en el rodaje de la cuarta película en solitario de Spider-Man, producida por Sony Pictures y Marvel Studios.

Según reportes de medios especializados, Holland se golpeó la cabeza y fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, donde recibió tratamiento y fue dado de alta tras observación. La conmoción fue diagnosticada como leve, sin complicaciones adicionales.

La filmación, que comenzó en agosto de 2025 en localizaciones como Glasgow, Escocia, y estudios en Inglaterra, se pausará al menos una semana para permitir su recuperación completa.

El padre del actor confirmó el suceso

Dominic Holland, padre del actor, confirmó el percance durante una cena benéfica en Mayfair, Londres, el reciente domingo. Según el Daily Mail, mencionó que su hijo estará fuera del rodaje “por un tiempo”.

The Hollywood Reporter detalló que una reunión de Sony Pictures se celebrará este lunes para decidir los ajustes en el cronograma de producción.

La película de Tom Holland debe estar lista en junio de 2026

‘Spider-Man: Brand New Day’, con estreno previsto para junio de 2026, marca el regreso de Tom Holland como Peter Parker tras ‘No Way Home’ en 2021.

El rodaje, con un presupuesto superior a 200 millones de dólares, involucra escenas de acción intensas que requieren dobles de riesgo, aunque Holland realiza muchas acrobacias personalmente.

La saga Spider-Man ha recaudado miles de millones globalmente, consolidando a Holland como una de las estrellas juveniles de Marvel. Este tipo de pausas por lesiones son comunes en producciones de alto riesgo, como se vio en incidentes previos en la industria cinematográfica.

En redes sociales, Holland no ha emitido declaraciones oficiales sobre el accidente, ni lo ha hecho su prometida Zendaya, coestrella en la franquicia. Sin embargo, sus publicaciones recientes han recibido mensajes de apoyo de fans deseando una pronta recuperación.

Un carrera exitosa

Tom Holland, actor británico nacido el 1 de junio de 1996, saltó a la fama como Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Debutó en cine con «The Impossible» (2012), ganando elogios por su papel como Lucas Bennett, lo que le valió un premio BAFTA Rising Star.

En 2016, interpretó a Peter Parker en «Captain America: Civil War», consolidándose como el Spider-Man más joven del MCU. Ha protagonizado «Spider-Man: Homecoming» (2017), «Far From Home» (2019) y «No Way Home» (2021), además de films como «The Devil All the Time» (2020). Su versatilidad lo destaca en la industria.