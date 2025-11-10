Toni Nadal propone raquetas más pequeñas para equilibrar el dominio del saque en el tenis

Toni Nadal, exentrenador y tío de Rafael Nadal, ha propuesto reducir el tamaño de las raquetas de tenis para contrarrestar el predominio del saque y restaurar el equilibrio táctico en el deporte. La idea, expresada en una entrevista al diario francés Le Monde, surge ante la evolución física de los jugadores, que ha convertido los partidos en duelos de potencia extrema. Nadal argumenta que esta medida preservaría la esencia del tenis como juego de estrategia, no solo de fuerza.

La propuesta de Toni Nadal, de 62 años, busca abordar un cambio estructural en el tenis profesional. El mallorquín explicó: “Propongo reducir el tamaño de las raquetas porque la naturaleza del tenis también ha cambiado”. Según él, la altura media de los jugadores ha pasado de 1,75 metros en décadas pasadas a 1,90 metros en la actualidad, junto con un aumento en su fuerza física.

Tonni Nadal hizo una comparación con fútbol

Aquello, a decir de Nadal, ha potenciado los saques hasta velocidades de 220 kilómetros por hora, como en el caso del francés Giovanni Mpetshi Perricard, segundo servicio incluido. “No queda otra táctica que esperar a que pase la tormenta cuando saca”, ilustró Nadal sobre este fenómeno. El exentrenador, quien guió a Rafael Nadal a 22 títulos de Grand Slam entre 2005 y 2017, comparó la situación con un absurdo en el fútbol.

“¿Te imaginas que un partido de fútbol empieza con un penalti? Eso está pasando en el tenis con el saque”. Esta analogía resalta cómo el servicio inicial decide hasta el 70% de los puntos en algunos encuentros del circuito ATP, según datos de la Federación Internacional de Tenis (ITF). Nadal critica que el deporte se ha reducido a “una competición para ver quién golpea más fuerte”, limitando las opciones estratégicas para los rivales.

Materiales para la elaboración de raquetas

El contexto histórico respalda la viabilidad de tales ajustes. Las raquetas de tenis han evolucionado drásticamente desde el siglo XVI. Para entonces eran de madera con cabezas pequeñas de unos 60 centímetros cuadrados. En 1967, la introducción de modelos de acero por Head aumentó su ligereza y resistencia. La revolución llegó en 1976 con la raqueta oversized de grafito de Prince, que amplió la potencia de los golpes en un 20%.

Estos cambios, impulsados por avances en materiales como el carbono y el kevlar en los años 80, favorecieron estilos agresivos. No obstante también acentuaron la dependencia del físico sobre la técnica fina. No es la primera vez que Toni Nadal plantea esta idea. En 2015, ya sugería acortar las raquetas para evitar que el tenis se convirtiera en un “deporte de bombarderos”.

En 2024, reiteró la necesidad de “valentía” por parte de los dirigentes de la ATP y la WTA para implementar reformas que hagan el juego más atractivo al público. Aunque la propuesta ha generado debate en medios especializados, como AS y Punto de Break, no ha recibido respuestas oficiales de las federaciones hasta la fecha. Bruce Elliott, experto en biomecánica y profesor de la Universidad de Western Australia ha hecho sus experimentos.

Es un momento de transición para el tenis

Él ha explorado simulaciones que indican que las raquetas de 85 centímetros cuadrados podrían reducir la velocidad media de saques en un 10-15%, fomentando rallies más largos y variados. La iniciativa de Nadal se enmarca en un momento de transición para el tenis, con la retirada de figuras como Roger Federer y Novak Djokovic en los próximos años.

Rafael Nadal, retirado en 2024 tras lesiones crónicas, apoyó implícitamente las visiones de su tío. Él enfatizó en su adiós oficial la importancia de la “inteligencia en la pista” sobre la mera potencia. Si se adopta, esta medida podría influir en torneos como Roland Garros o Wimbledon, donde la táctica ha sido histórica. Por ahora, la propuesta invita a reflexionar sobre cómo adaptar el tenis a su era moderna sin perder su identidad estratégica.