Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Ecuador
Sociedad

Campaña contra el trabajo infantil se refuerza en Quito y otras ciudades durante diciembre

El trabajo infantil en Ecuador se intensifica en diciembre y activa una campaña estatal que busca frenar la mendicidad y proteger a niños y adolescentes.
2 minutos de lectura
Trabajo infantil en Ecuador aumenta en diciembre y activa campaña.
El Gobierno de Ecuador refuerza campaña contra el trabajo infantil en diciembre y pide no dar dinero en calles.
Trabajo infantil en Ecuador aumenta en diciembre y activa campaña.
El Gobierno de Ecuador refuerza campaña contra el trabajo infantil en diciembre y pide no dar dinero en calles.

Redacción ED.

Redacción ED.

El trabajo infantil en Ecuador vuelve a encender alertas en diciembre, cuando aumenta la presencia de niñas, niños y adolescentes en calles, plazas y avenidas de grandes ciudades.

Ante este escenario, el Ministerio de Desarrollo Humano activó la campaña “Derechos con Dignidad”, una estrategia que prioriza la protección de derechos y el acceso a servicios sociales.

Trabajo infantil en Ecuador se intensifica en temporada navideña

La ministra de Desarrollo Humano, Zaida Rovira, aseguró que Quito figura entre las ciudades donde estas prácticas se agudizan en esta época del año.

Según explicó, la iniciativa busca sensibilizar a la ciudadanía para que no entregue dinero en las calles a población vulnerable utilizada por redes delincuenciales.

La campaña impulsa una respuesta responsable, promoviendo el uso de canales formales de ayuda social para evitar la explotación de menores y adultos mayores.

Resultados de la campaña Derechos con Dignidad

Además, la estrategia se ejecuta por tercer año consecutivo y permitió identificar a más de 6.000 personas en condición de mendicidad entre 2023 y 2024.

De ese total, 747 personas salieron de la mendicidad y del trabajo infantil mediante procesos de rescate y protección social, detalló la ministra durante el acto oficial.

Los casos recibieron acompañamiento institucional, evaluaciones de riesgo y derivaciones a programas de apoyo, educación y atención prioritaria familiar.

Para este año, la cartera de Estado prevé identificación y abordajes en calles, parques y avenidas, junto con jornadas de sensibilización ciudadana.

También se desarrollan actividades de contención en comunidades y ciudades con mayor número de casos, con énfasis en zonas urbanas y rurales.

Canales seguros para canalizar la solidaridad ciudadana

Rovira invitó a la ciudadanía a entregar alimentos no perecederos, juguetes y ropa en buen estado en puntos seguros habilitados a escala nacional.

Estos espacios funcionan en oficinas del ministerio en todo el país, garantizando que la ayuda llegue de forma segura a quienes más lo necesitan.

La funcionaria aseguró que más de 8.000 personas participan a escala nacional para canalizar la solidaridad de manera eficaz y transparente.

El Ministerio de Desarrollo Humano coordina con gobiernos locales, sistemas de protección y organizaciones sociales para fortalecer la prevención y restitución de derechos.

