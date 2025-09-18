Tragedia en Cancún: pareja muere con sus hijos el día de su aniversario de bodas

El 16 de septiembre de 2025, un accidente vehicular ocurrió en la carretera al aeropuerto internacional de Cancún, Quintana Roo. Este dejó un saldo de siete personas muertas, entre ellas Érika Lizeth González Garza y Francisco Gabriel Simental Ochoa. Esta pareja de médicos era de Nuevo León, y viajaban con sus dos hijos menores, de dos meses y dos años. La familia regresaba de una boda y tenía previsto volar de regreso a Monterrey. El hecho ha generado consternación en las comunidades de Nuevo León y Ciudad de México.

Una tragedia familiar en medio de una fecha significativa

Las autoridades locales informaron que el accidente ocurrió en la madrugada del 16 de septiembre. Fue cuando dos camionetas colisionaron sobre el tramo carretero que conecta Cancún con su aeropuerto internacional. El impacto fue letal para siete ocupantes.

Entre las víctimas se encontraban Érika Lizeth González, egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). También estaba Francisco Gabriel Simental, quien ejercía como médico en el Hospital Ángeles de la Ciudad de México. La pareja viajaba con sus hijos, un bebé de dos meses y un niño de dos años, quienes también fallecieron en el percance.

La familia había viajado a Cancún para asistir a una boda. Después del evento, se dirigía al aeropuerto para regresar a su ciudad de residencia.

Murieron el día de su aniversario de bodas

El hecho adquirió un carácter especialmente doloroso al confirmarse que el accidente ocurrió el mismo día en que la pareja cumplía tres años de casados. Su boda se había celebrado el 16 de septiembre de 2022 en Monterrey, ciudad donde se conocieron y formaron su hogar.

Amigos y familiares compartieron mensajes de duelo en redes sociales. Recordaron a la pareja como profesionales comprometidos y padres amorosos. Destacaron su vida centrada en la familia y la vocación médica.

Investigaciones en curso y conmoción pública

Las autoridades de Quintana Roo continúan con la investigación para esclarecer las causas del accidente. Incluyen análisis periciales de los vehículos implicados y la reconstrucción del siniestro. Hasta ahora, no se ha informado oficialmente si hubo exceso de velocidad, fallas mecánicas u otros factores.

El Ministerio Público ha solicitado apoyo de testigos presenciales y cámaras de vigilancia cercanas al tramo donde ocurrió el accidente.

En tanto, la noticia ha generado consternación pública tanto en Nuevo León como en la Ciudad de México. Colegas del ámbito médico y conocidos de la pareja han expresado su pesar. Diversas instituciones de salud emitieron condolencias públicas y reconocimientos a la trayectoria de ambos profesionales.

Redes sociales y el recuerdo de una familia

En redes sociales, la última publicación de Érika González mostraba imágenes de un viaje familiar a Disney, realizado a principios de este año. En las fotos, se les veía sonrientes y unidos, disfrutando de su rol como padres.

Francisco Simental, quien había trabajado en el sector privado de salud en la capital mexicana, se había trasladado con su familia a Monterrey recientemente. Esto fue para iniciar nuevos proyectos laborales.

Los perfiles de ambos en plataformas digitales ahora se han convertido en espacios de homenaje, donde amigos, pacientes y exalumnos comparten mensajes de despedida.

Una pérdida irreparable

La trágica muerte de esta familia ha sacudido a la opinión pública. No solo por la magnitud de la pérdida, sino también por el simbolismo de la fecha en la que ocurrió. El 16 de septiembre, una jornada nacionalmente celebrada en México por la Independencia, se tiñó de luto para quienes conocieron a Érika, Francisco y sus pequeños hijos.

Las autoridades trabajan en el traslado de los cuerpos a Nuevo León, mientras los seres queridos de las víctimas organizan los servicios funerarios. Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de las otras tres personas fallecidas en el siniestro.