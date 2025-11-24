COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Mundo
Europa

Tragedia en circo de Nápoles: motociclista chileno fallece en pleno espectáculo del “Globo de la Muerte”

La Fiscalía de Nola, busca determinar si existió falla mecánica, error humano o deficiencia en los sistemas de seguridad del artefacto.
El acróbata motociclista chileno Christian Quezada Vásquez, de 26 años, falleció tras sufrir una caída dentro del “Globo de la Muerte”.
Christian Quezada Vásquez, motociclista acróbata chileno de 26 años, falleció en Chile.
El acróbata motociclista chileno Christian Quezada Vásquez, de 26 años, falleció tras sufrir una caída dentro del “Globo de la Muerte”.
Christian Quezada Vásquez, motociclista acróbata chileno de 26 años, falleció en Chile.

El acróbata motociclista chileno Christian Quezada Vásquez, de 26 años, falleció tras sufrir una caída dentro del “Globo de la Muerte”. Ocurrió mientras realizaba una función con el Imperial Royal Circus en la localidad de Sant’Anastasia, provincia de Nápoles, sur de Italia. El accidente ocurrió frente a cientos de espectadores. Según el video que se viralizó en redes sociales, Quezada Vásquez perdió el control de su motocicleta en la parte superior del globo metálico esférico y cayó al fondo.

Sus dos compañeros, que circulaban en paralelo a gran velocidad, intentaron frenar de emergencia, pero colisionaron entre sí y uno de ellos atropelló al joven chileno. Los servicios de emergencia trasladaron inmediatamente a Quezada al hospital Antonio Cardarelli de Nápoles. Allí se certificó su fallecimiento por politraumatismos y traumatismo craneoencefálico severo.

El “Globo de la Muerte” tiene seis metros de diámetro

El segundo motociclista, un ciudadano mexicano de 43 años, permanece ingresado en estado grave con fracturas múltiples y traumatismo torácico. El tercer integrante, de nacionalidad colombiana, salió ileso. La policía italiana y los Carabineros de Sant’Anastasia acordonaron el lugar y decomisaron las motocicletas y el globo metálico para peritajes.

La investigación, a cargo de la Fiscalía de Nola, busca determinar si existió falla mecánica, error humano o deficiencia en los sistemas de seguridad del artefacto. La esfera tiene un diámetro aproximado de seis metros. El Imperial Royal Circus, de capital chileno-italiano, emitió un comunicado lamentando el “trágico accidente” y anunció la suspensión de todas sus funciones hasta nuevo aviso.

Vásquez registraba más de 800 participaciones

La empresa indicó que cuenta con seguros y que los tres motociclistas tenían experiencia acreditada en la especialidad. Christian Quezada Vásquez era oriundo de la comuna de San Bernardo, Región Metropolitana de Santiago, e integraba la troupe desde el año 2022. Según registros de la Asociación de Circos de Chile, había participado en más de 800 presentaciones del “Globo de la Muerte” en giras por América Latina y Europa.

El Consulado de Chile en Nápoles activó los protocolos de asistencia consular y gestionó el traslado del cuerpo una vez concluida la autopsia. El Ministerio de Relaciones Exteriores chileno confirmó que los familiares ya fueron contactados. En Italia, los espectáculos de motociclismo en globo esférico están regulados por la norma UNI EN 13814 sobre estructuras temporales y requieren revisión técnica anual.

