COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Seguridad
Tragedia

Tragedia en curso GEMA en Napo: un policía murió y otro permanece desaparecido

Durante el desarrollo del XIII Curso Avanzado del Grupo de Operaciones Especiales en Selva (GEMA), realizado en el sector de Guagrayacu, cantón Quijos, provincia de Napo, un policía falleció y otro permanece desaparecido tras ser arrastrados por la fuerte corriente del río Quijos. Esto sucedió cuando los uniformados participaban en una prueba de resistencia como […]

Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Tragedia en entrenamiento del GEMA: un agente muerto y otro aún desaparecido
Tragedia en entrenamiento del GEMA: un agente muerto y otro aún desaparecido
Tragedia en entrenamiento del GEMA: un agente muerto y otro aún desaparecido
Tragedia en entrenamiento del GEMA: un agente muerto y otro aún desaparecido

Redacción

Redacción ED.

Redacción

Redacción ED.

redacc@lamarea.ec

Durante el desarrollo del XIII Curso Avanzado del Grupo de Operaciones Especiales en Selva (GEMA), realizado en el sector de Guagrayacu, cantón Quijos, provincia de Napo, un policía falleció y otro permanece desaparecido tras ser arrastrados por la fuerte corriente del río Quijos. Esto sucedió cuando los uniformados participaban en una prueba de resistencia como parte del exigente entrenamiento en operaciones especiales en selva.

La tragedia durante el entrenamiento

El primer incidente se produjo mientras se realizaba la prueba de estanquidad de mochilas y cruce de obstáculos en el cauce del río. Esta es una de las fases que exige condiciones físicas extremas. El cabo segundo Jefferson Guzmán fue sorprendido por una corriente repentina mientras atravesaba el río. Sus compañeros lograron sacarlo a la orilla. Allí, un instructor del curso intentó reanimarlo mediante maniobras de resucitación cardiopulmonar (RCP). Sin embargo, todos los esfuerzos fueron infructuosos y se confirmó su fallecimiento en el lugar.

Minutos después del suceso, el cabo segundo Elvis Bermejo, al parecer en un intento de brindar ayuda, también fue arrastrado por la corriente. Desde entonces, su paradero es desconocido, pese a los esfuerzos conjuntos de unidades especializadas de rescate.

Intensa búsqueda en el río Quijos

La búsqueda del cabo desaparecido continúa sin descanso. Personal del Cuerpo de Bomberos de Quijos y El Chaco, junto con kayakistas expertos y unidades de rescate acuático de la Policía Nacional, recorren el río Quijos en un operativo de rastreo que abarca varios kilómetros aguas abajo desde el punto donde ocurrió el accidente.

Las condiciones del terreno y la fuerza del cauce dificultan las labores. Se han desplegado equipos técnicos con drones, embarcaciones livianas y personal entrenado en salvamento fluvial. Hasta el cierre de esta nota, el cuerpo de Elvis Bermejo no ha sido localizado.

Autoridades policiales mantienen contacto con los familiares de los dos uniformados, brindando acompañamiento psicológico y operativo mientras se prolonga la fase de búsqueda.

El curso GEMA y los protocolos de entrenamiento

El Curso Avanzado del Grupo de Operaciones Especiales en Selva, conocido como Curso GEMA, es uno de los programas de formación más rigurosos y exigentes dentro de la Policía Nacional del Ecuador. La edición actual, la número XIII, se desarrollaba en zonas de alta complejidad geográfica en la Amazonía ecuatoriana. Este curso contempla entrenamientos de alta resistencia física, navegación en selva, supervivencia, combate en condiciones adversas y técnicas de rescate.

Los ejercicios acuáticos forman parte clave del proceso, especialmente en ríos de fuerte caudal como el Quijos. Esto se debe a su similitud con escenarios reales en operaciones antidrogas o de búsqueda en áreas remotas. A pesar de los protocolos establecidos, los riesgos son elevados y los accidentes no son desconocidos en este tipo de formación.

Hasta ahora, no se han definido fechas de cierre para la búsqueda. Esta se mantiene como prioridad operativa por parte de las autoridades locales, policiales y de socorro. (12)

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

EE.UU. duplicará el coste del permiso ESTA a partir del 30 de septiembre

Jorge Guzmán denuncia irregularidades y parcialidad en sanción a Emelec tras Clásico del Astillero

Festival del Dulce en Rocafuerte: tradición y gastronomía en 173 años de cantonización

Guayaquil iniciará la construcción de su primer Barrio Chino en el centro de la ciudad

Comerciantes autónomos participarán en feria organizada por el Municipio de Guayaquil

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

EE.UU. duplicará el coste del permiso ESTA a partir del 30 de septiembre

Jorge Guzmán denuncia irregularidades y parcialidad en sanción a Emelec tras Clásico del Astillero

Festival del Dulce en Rocafuerte: tradición y gastronomía en 173 años de cantonización

Guayaquil iniciará la construcción de su primer Barrio Chino en el centro de la ciudad

Comerciantes autónomos participarán en feria organizada por el Municipio de Guayaquil

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

EE.UU. duplicará el coste del permiso ESTA a partir del 30 de septiembre

Jorge Guzmán denuncia irregularidades y parcialidad en sanción a Emelec tras Clásico del Astillero

Festival del Dulce en Rocafuerte: tradición y gastronomía en 173 años de cantonización

Guayaquil iniciará la construcción de su primer Barrio Chino en el centro de la ciudad

Comerciantes autónomos participarán en feria organizada por el Municipio de Guayaquil

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO