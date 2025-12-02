Tragedia en el centro de Guayaquil: joven muere al intentar ingresar a su departamento

La tarde del 1 de diciembre, un hecho lamentable generó conmoción en el centro de Guayaquil. Un joven perdió la vida luego de caer varios pisos desde un edificio ubicado en el sector de las calles Vélez y Machala. El suceso alarmó a residentes del área y a transeúntes que circulaban por la zona en el momento del incidente.

Intento de ingreso al edificio por una vía alterna

De acuerdo con los primeros informes, la víctima no contaba con las llaves de su departamento. Ante esta situación, según los testimonios iniciales, habría optado por buscar una ruta alternativa para acceder a la vivienda. Para ello, el joven subió hasta la terraza del edificio, con la intención de descender hacia el balcón del patio interior del inmueble.

La maniobra implicaba riesgo, ya que requería desplazarse por una zona elevada y de difícil acceso. Durante ese intento, aparentemente perdió el equilibrio, lo que provocó una caída de varios pisos al vacío. El impacto fue mortal.

Alerta inmediata y llegada de equipos de emergencia

Los moradores del sector alertaron rápidamente a los equipos de emergencia tras escuchar el estruendo de la caída y observar la situación. Personal de socorro acudió al lugar para brindar atención, pero solo pudieron confirmar el fallecimiento del joven debido a la gravedad del impacto.

La presencia de curiosos y transeúntes obligó a las autoridades a controlar el área, dado que el hecho se produjo en una zona de alto tránsito vehicular y peatonal en el centro de la ciudad.

Actuación policial y levantamiento de indicios

Tras la confirmación del deceso, la Policía Nacional acordonó el perímetro para resguardar la escena y evitar la alteración del área donde ocurrió la caída. Los agentes iniciaron el levantamiento de información mediante testimonios de residentes y personas que se encontraban cerca del edificio al momento del incidente. (12)