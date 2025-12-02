COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Seguridad
Accidente

Tragedia en el centro de Guayaquil: joven muere al intentar ingresar a su departamento

Un joven murió al caer desde un edificio en el centro de Guayaquil tras intentar ingresar a su departamento por una ruta alterna, según reportes preliminares.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La tarde del 1 de diciembre, un hecho lamentable generó conmoción en el centro de Guayaquil. Un joven perdió la vida luego de caer varios pisos desde un edificio ubicado en el sector de las calles Vélez y Machala. El suceso alarmó a residentes del área y a transeúntes que circulaban por la zona en el momento del incidente.

Intento de ingreso al edificio por una vía alterna

De acuerdo con los primeros informes, la víctima no contaba con las llaves de su departamento. Ante esta situación, según los testimonios iniciales, habría optado por buscar una ruta alternativa para acceder a la vivienda. Para ello, el joven subió hasta la terraza del edificio, con la intención de descender hacia el balcón del patio interior del inmueble.

La maniobra implicaba riesgo, ya que requería desplazarse por una zona elevada y de difícil acceso. Durante ese intento, aparentemente perdió el equilibrio, lo que provocó una caída de varios pisos al vacío. El impacto fue mortal.

Alerta inmediata y llegada de equipos de emergencia

Los moradores del sector alertaron rápidamente a los equipos de emergencia tras escuchar el estruendo de la caída y observar la situación. Personal de socorro acudió al lugar para brindar atención, pero solo pudieron confirmar el fallecimiento del joven debido a la gravedad del impacto.

La presencia de curiosos y transeúntes obligó a las autoridades a controlar el área, dado que el hecho se produjo en una zona de alto tránsito vehicular y peatonal en el centro de la ciudad.

Actuación policial y levantamiento de indicios

Tras la confirmación del deceso, la Policía Nacional acordonó el perímetro para resguardar la escena y evitar la alteración del área donde ocurrió la caída. Los agentes iniciaron el levantamiento de información mediante testimonios de residentes y personas que se encontraban cerca del edificio al momento del incidente. (12)

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Independiente del Valle asegura a Jordy Alcívar con una renovación hasta 2029

El 3 de diciembre sale el Spotify Wrapped 2025: Todo lo que debes saber

Donald Trump advierte que cualquier país que trafique drogas hacia EE. UU. “está sujeto a ataques”

La Fabril impulsa nueva generación técnica con la graduación de 29 colaboradores en Procesamiento de Alimentos

Vicepresidenta María José Pinto asume delegación del Comité contra la Desnutrición Infantil

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Independiente del Valle asegura a Jordy Alcívar con una renovación hasta 2029

El 3 de diciembre sale el Spotify Wrapped 2025: Todo lo que debes saber

Donald Trump advierte que cualquier país que trafique drogas hacia EE. UU. “está sujeto a ataques”

La Fabril impulsa nueva generación técnica con la graduación de 29 colaboradores en Procesamiento de Alimentos

Vicepresidenta María José Pinto asume delegación del Comité contra la Desnutrición Infantil

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Independiente del Valle asegura a Jordy Alcívar con una renovación hasta 2029

El 3 de diciembre sale el Spotify Wrapped 2025: Todo lo que debes saber

Donald Trump advierte que cualquier país que trafique drogas hacia EE. UU. “está sujeto a ataques”

La Fabril impulsa nueva generación técnica con la graduación de 29 colaboradores en Procesamiento de Alimentos

Vicepresidenta María José Pinto asume delegación del Comité contra la Desnutrición Infantil

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO