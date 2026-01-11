Tragedia en la vía Portoviejo-Pachinche: Adulto mayor fallece durante un aparatoso accidente de tránsito

La comunidad del sitio Maconta Arriba, perteneciente a la parroquia Colón, se vio conmocionada tras un siniestro vial ocurrido en la vía Portoviejo-Pachinche. En este lugar, los rescatistas del Cuerpo de Bomberos se desplegaron rápidamente para atender un accidente de tránsito que involucró a un adulto mayor. La escena inicial mostraba la magnitud del impacto que movilizó a diversas unidades de socorro hasta este sector rural de la capital de Manabí, donde se confirmó una pérdida humana lamentable.

El incidente se produjo hace pocos minutos cuando se suscitó un fuerte choque entre una motocicleta de color gris y un automóvil que terminó en el fondo de un barranco. Según los reportes preliminares, el carro perdió el control tras la colisión y se precipitó hacia la pendiente, dejando a un adulto mayor sin vida en el lugar. Los moradores observaron con asombro cómo el vehículo plateado se salió de la vía principal, rodando varios metros hacia la zona baja.

Impacto fatal en Maconta Arriba

La víctima de este suceso fue identificada como el conductor de la motocicleta, quien falleció de manera instantánea producto de la gravedad del choque que afectó a un adulto mayor. Los familiares del occiso llegaron al sitio y protagonizaron escenas de dolor al reconocer el cuerpo del motociclista que yacía sobre la calzada. Los equipos de emergencia tuvieron que sortear obstáculos como alambres de púa para descender al lugar donde quedó el coche.

Al inspeccionar el área del barranco, se pudo constatar que el vehículo involucrado es una Chevrolet Blazer de color gris, con placas PNT 149, cuya cabina quedó totalmente destruida. A pesar de la violencia del volcamiento que involucró a un adulto mayor, no se encontraron personas dentro del automotor al momento del arribo de los bomberos. Testigos en la zona indicaron que el carro parecía estar vacío tras haber volado desde la parte superior de la carretera hacia la vaguada.

Labores de rescate y verificación

El Sargento Héctor Ibarra, miembro del Cuerpo de Bomberos, explicó que recibieron la alerta mediante el sistema ECU 911 sobre personas atrapadas, lo que motivó el auxilio a un adulto mayor. Dos unidades operativas, una de rescate de la estación Colón y una ambulancia, se movilizaron para brindar la atención necesaria en la cuenca del río. Al llegar, los uniformados procedieron a la recuperación de la víctima, quien ya no presentaba signos vitales tras el fuerte impacto.

Los rescatistas confirmaron que el fallecido es un adulto mayor que se desplazaba en la motocicleta gris que quedó severamente dañada en la parte delantera. El personal bomberil realizó una revisión exhaustiva del automóvil Chevrolet para descartar la presencia de más víctimas atrapadas entre los hierros retorcidos. La labor de los bomberos fue fundamental para asegurar el área y entregar la escena a las autoridades de tránsito pertinentes en este sector de Manabí.

Identificación de la víctima

La persona que perdió la vida en este trágico evento respondía a los nombres de Rafael Vinces, de aproximadamente 88 años de edad, siendo así un adulto mayor. Su fallecimiento ha causado gran consternación entre los vecinos de la parroquia Colón, quienes conocían al ciudadano que habitaba en la zona de Maconta. El cuerpo fue colocado detrás de las unidades de emergencia mientras los peritos de la Policía Nacional iniciaban las investigaciones de ley correspondientes.

Don Rafael Vinces, como un adulto mayor respetado en su comunidad, fue expulsado de su liviano vehículo debido a la fuerza del choque contra la camioneta Blazer. La familia, sumida en el llanto, pidió espacio a los medios de comunicación mientras las autoridades realizaban el levantamiento del cadáver en plena vía pública. Los moradores del sector colaboraron inicialmente para intentar auxiliar al herido, pero la muerte del anciano fue confirmada por los especialistas médicos.

Detalles del siniestro vial

La motocicleta plateada presentaba daños estructurales graves, lo que evidencia que el impacto contra el carro que involucró a un adulto mayor fue directo. El vehículo de mayor tamaño, tras colisionar con el liviano rodante, rodó por el barranco hasta quedar en una posición de difícil acceso. Los agentes de la Policía Nacional tomaron el control de la situación para determinar las responsabilidades de este suceso que enluta a una familia manabita en el sitio Maconta.

Según el testimonio de los presentes, el carro habría perdido el control inmediatamente después del contacto con la moto en la que viajaba un adulto mayor. El trayecto del vehículo desde la calzada hasta el fondo del abismo fue de varios metros, dejando una estela de destrucción en la maleza. Los peritos de tránsito analizarán las huellas de frenado y la posición final de los automotores para esclarecer las causas del siniestro ocurrido en esta vía secundaria.

Procedimiento de las autoridades

El Sargento Ibarra recalcó que la escena no fue contaminada por el personal de rescate, limitándose únicamente a la recuperación de un adulto mayor. Una vez finalizada la labor de socorro, se delegó el procedimiento a los agentes civiles de tránsito y a la Policía Judicial para el peritaje del accidente. La motocicleta permaneció en la vía como evidencia del choque, mientras que el vehículo Blazer deberá ser extraído del barranco con maquinaria especializada en las próximas horas.

La vía Portoviejo-Pachinche es conocida por sus tramos sinuosos, lo que pudo influir en el desenlace fatal que afectó a un adulto mayor. Los ciudadanos que transitaban por el lugar hicieron un llamado a la precaución, recordando que este tipo de incidentes pueden prevenirse con una conducción responsable. Las autoridades de tránsito de Portoviejo recolectaron testimonios de los moradores para armar el expediente técnico sobre la muerte de Rafael Vinces en este sector de la provincia.

Conmoción en la parroquia Colón

El sitio Maconta Arriba se ubica en una zona de alta producción agrícola, donde es común el tránsito de motocicletas conducidas por un adulto mayor. El accidente ha generado un debate sobre la seguridad en las rutas que conectan a la parroquia Colón con otras comunidades del cantón. Los bomberos, tras confirmar que el automóvil estaba desocupado, procedieron a retirar sus unidades para permitir el flujo vehicular restringido por la emergencia y el trabajo de la fiscalía.

Finalmente, el cuerpo de Rafael Vinces fue trasladado para los trámites legales, dejando un profundo vacío en su hogar tras ser un adulto mayor víctima de la imprudencia vial. Este caso se suma a las estadísticas de siniestralidad en Manabí, donde los choques entre autos y motos suelen tener consecuencias mortales para los conductores más vulnerables. La comunidad espera que las investigaciones determinen si hubo algún factor mecánico o humano que desencadenó esta tragedia en el corazón de Maconta.