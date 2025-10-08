COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Mundo
Latinoamérica

Tragedia en São Paulo: un árbol en llamas cae sobre el vehículo de una pareja que regresaba de su luna de miel

Trágico accidente en São Paulo cobra la vida del músico Raphael Cardoso. Conoce los detalles de esta lamentable noticia.
Recién casados vivieron una tragedia en São Paulo: el músico Raphael Bellarmino murió en un insólito accidente
Gabriela Mantuano

Gabriela Mantuano

El músico brasileño Raphael Cardoso Bellarmino, de 34 años, falleció el pasado domingo 5 de octubre en un accidente en la autopista Washington Luís (SP-310), cerca de Araraquara, en el estado de São Paulo. Esto ocurrió cuando un árbol en llamas se partió y cayó sobre su automóvil. Su esposa, Nathielly Araújo, sobrevivió con politraumatismos y quemaduras, según reportaron medios locales.

Un viaje de regreso de São Paulo convertido en tragedia

La pareja, residente en Taquaritinga, volvía de su luna de miel en Guarujá, un balneario en la costa paulista. El accidente ocurrió alrededor de las 17h00, en el kilómetro 264 de la autopista.

De acuerdo con la concesionaria Econoroeste, en el momento del siniestro había equipos trabajando para controlar un incendio forestal y señalizar la zona. Sin embargo, el fuego se descontroló. Un gran árbol en llamas se desplomó de forma repentina, cayendo sobre ambos carriles y el vehículo en el que viajaba la pareja.

Raphael Bellarmino murió en el acto, mientras que Nathielly fue rescatada con vida y trasladada de urgencia a un hospital local. La vía quedó bloqueada, generando una congestión de más de siete kilómetros, y solo fue reabierta completamente la mañana del lunes.

Una historia de amor truncada

Raphael y Nathielly se habían casado diez días antes del accidente, rodeados de familiares y amigos. Durante la ceremonia, el músico protagonizó un momento muy recordado. Interpretó la marcha nupcial y la canción “If I Ain’t Got You”, de Alicia Keys, para recibir a su esposa.

Según relató Denise Scaramboni, dueña de la escuela de música donde Bellarmino enseñaba, “era su sueño tocar en la entrada de la novia, lo comentaba con todos. Preparó cada detalle y lo hizo con un amor inmenso. Fue un instante lleno de emoción y música, como toda su vida”.

Pasión por la enseñanza y la música

Desde joven, Raphael se dedicó a la música y la docencia. En los últimos años impartía clases de piano y teclado en la escuela de Scaramboni, donde se destacó por su carisma, paciencia y compromiso con sus alumnos.

“Era muy querido por todos. Tenía un talento natural y un amor por la música que inspiraba a quienes lo rodeaban”, recordó su colega y amiga.

Uno de sus alumnos, Rafael Scaramboni Muniz, de 13 años, lo describió como “un profesor genial, que nos trataba como amigos y elegía canciones que nos gustaban para enseñarnos. Siempre nos motivaba a mejorar”.

Homenajes y despedida en São Paulo

El fallecimiento de Bellarmino conmocionó a Taquaritinga y a la comunidad musical de São Paulo. Sus colegas lo definieron como un artista generoso y solidario, siempre dispuesto a ayudar. “Era esencial para todos nosotros, un ejemplo de compañerismo y dedicación”, señaló el músico Fábio Pelegrini.

El cuerpo de Raphael será velado y despedido este martes en su ciudad natal. Allí, familiares, amigos y alumnos rendirán homenaje a su legado artístico y humano.

La tragedia deja un profundo vacío entre quienes lo conocieron. Sin embargo, también deja el recuerdo de un músico que hizo de la pasión y la sensibilidad su forma de vida.

