Tragedia vial en Colombia: Lo que se sabe del accidente de autobús escolar que cayó a un abismo y dejó numerosos fallecidos

Este domingo 14 de diciembre de 2025, un autobús escolar que regresaba de una excursión con estudiantes egresados del Liceo Antioqueño de Bello cayó por un barranco de aproximadamente 80 metros en la vía entre Remedios y Zaragoza, en el departamento de Antioquia (Colombia), provocando al menos 17 muertos y 20 heridos, según las autoridades locales.

Accidente y respuesta de emergencia

El siniestro ocurrió en torno a las 05h40 (hora local) en el sector conocido como El Chispero, en la carretera que comunica Remedios con Zaragoza, en el Nordeste antioqueño. El autobús, que transportaba a estudiantes egresados de grado 11 del Liceo Antioqueño de Bello, se salió de la vía y cayó por un precipicio, descendiendo cerca de 80 metros, según los primeros reportes oficiales.

Las labores de rescate y atención médica se desarrollaron durante varias horas con apoyo de cuerpos de emergencia y autoridades locales. Varios heridos fueron trasladados a centros asistenciales en los municipios de Segovia, Remedios, Yolombó y Medellín.

Víctimas y condiciones de los heridos

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó la muerte de 17 personas, entre ellas la mayoría de los estudiantes y el conductor del vehículo. Las autoridades también reportaron 20 personas lesionadas, varias de ellas en estado grave, que reciben atención médica en distintos hospitales de la región.

La Secretaría de Salud e Inclusión Social del departamento ha identificado a los heridos, la mayoría con edades entre 16 y 18 años, coincidiendo con la edad típica de estudiantes de último año. Los heridos permanecen ingresados en centros hospitalarios para recibir tratamiento y evaluación.

Organizaciones de emergencia han activado protocolos de atención masiva, que incluyen la movilización de ambulancias, apoyo logístico y acompañamiento a familiares de las víctimas en hospitales locales.

Contexto del viaje

Los jóvenes que viajaban en el autobús regresaban de una excursión de fin de curso a las playas de la Costa Caribe, incluyendo los municipios de Tolú y Coveñas, en el departamento de Sucre. El recorrido de regreso tenía como destino final Medellín, desde donde los estudiantes se dirigían posteriormente a sus hogares.

El viaje fue realizado por estudiantes egresados de grado 11 del Liceo Antioqueño de Bello, aunque autoridades educativas han señalado que no se trató de una actividad institucional formal, sino de una excursión organizada por los propios estudiantes.

El vehículo involucrado pertenece a una empresa de transporte de turismo y operaba la ruta de regreso después de la celebración del final del curso escolar. Las causas exactas del accidente, incluida la razón por la cual el autobús salió de la vía, aún son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.

Investigación y medidas oficiales

Las autoridades viales y de transporte han abierto una investigación formal para determinar las causas del accidente. Esta incluye la revisión de las condiciones de la carretera, el estado del vehículo y demás factores que pudieron influir en el siniestro. El Ministerio de Transporte de Colombia y la Agencia Nacional de Seguridad Vial están colaborando en las pesquisas.

Asimismo, se ha informado que las autoridades mantienen comunicación con los centros asistenciales para monitorear la evolución de los heridos. Los resultados preliminares de la investigación se esperan una vez que se completen las inspecciones técnicas del lugar del accidente y los informes de las entidades competentes.