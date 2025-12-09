Tráiler atascado y otro cargado con miles de galones: lo que halló la Policía en Santo Domingo

La Policía Nacional localizó dos vehículos abandonados con presunto combustible en distintos puntos de Santo Domingo, hechos vinculados a investigaciones por delitos contra la actividad hidrocarburífera.

La Policía Nacional, con apoyo de Fuerzas Armadas, detectó el lunes 9 de diciembre de 2025 dos vehículos abandonados con presunto combustible en Santo Domingo de los Tsáchilas, durante operativos contra delitos hidrocarburíferos.

El primer hallazgo se registró en el sector El Rosario, en La Concordia, a la altura de Plan Piloto, tras información reservada que alertó sobre un tráiler atascado y abandonado en una guardarraya.

En el sitio, los agentes observaron un vehículo tipo tráiler, placas PAC-7338, cabezal color tomate, acoplado a una bañera metálica color celeste, que presumiblemente contenía diésel.

Al momento de la intervención, el automotor derramaba combustible, sin presencia de personas en el entorno inmediato, por lo que se activaron protocolos de seguridad y custodia.

Coordinación interinstitucional y custodia

Los uniformados coordinaron con la Unidad de Investigación de Delitos Hidrocarburíferos (UIDH) para el procedimiento especializado, mientras se informó la novedad al ECU-911.

Desde la central se indicó que personal de la UIDH atendía otro caso, por lo que la Policía mantuvo custodia del tráiler hasta el arribo del equipo técnico.

La intervención se desarrolló en un carretero de tercer orden, considerado un punto vulnerable para actividades ilegales relacionadas con combustibles.

Segundo caso en la vía Las Mercedes

En un hecho distinto, la UIDH – Agencia Santo Domingo reportó un delito contra la actividad hidrocarburífera en la vía Las Mercedes.

El procedimiento se realizó con apoyo de las Fuerzas Armadas, encargadas de la seguridad de la Red Nacional de Poliductos. Esto a cargo del Batallón de Ingenieros N.º 67 Montúfar.

Durante un patrullaje preventivo, se detectó una presunta perforación al poliducto.

Indicios levantados por la autoridad

En el lugar se halló un tractocamión Kenworth, color amarillo, placas PAC-6361, abandonado y presuntamente cargado con CLDH (combustible líquido derivado de hidrocarburos).

Entre los indicios constan una manguera de alta presión de 2 pulgadas, con una longitud aproximada de 30 metros, además de la perforación al poliducto.

Según el reporte, el vehículo tendría capacidad para 10.000 galones y contendría alrededor de 6.500 galones de CLDH, volumen que fue cuantificado de forma preliminar.

Contexto y continuidad de las investigaciones

Las autoridades señalaron que estos hallazgos se enmarcan en acciones para reducir delitos hidrocarburíferos, que generan riesgos ambientales y económicos. En este mes se han retenido cinco camiones y se ha decomisado 27 mil galones de combustible robados del poliducto.

Una fuente militar señaló que se han detectado 24 perforaciones clandestinas en lo que va del mes (5).