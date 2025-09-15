Transportistas con apoyo presencial para acceder a incentivos por eliminación de subsidio al diésel

Desde hoy, lunes 15 de septiembre, el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) habilitó puntos de atención presencial para los transportistas en todo el país. Estos son para orientar a los transportistas en el registro de incentivos tras la eliminación del subsidio al diésel. Estos espacios, abiertos de 08h00 a 16h30, ofrecen información y guía para la inscripción en la plataforma en línea www.registro.mtop.gob.ec/#/login. Ese es el único medio oficial para solicitar los beneficios.

El MIT enfatizó que los puntos de atención no procesan registros, sino que facilitan el acceso a la plataforma digital. Esta medida responde a la necesidad de apoyar a los transportistas en el trámite. Aquello se dio tras la entrada en vigor del decreto ejecutivo firmado por el Presidente Daniel Noboa, que oficializó la eliminación del subsidio al diésel. La disposición busca mitigar el impacto económico en el sector del transporte.

Puntos de atención presencial para transportistas

El decreto establece cinco criterios para calcular el nuevo precio del diésel: el precio de paridad de importación, el costo del flete, el costo del seguro. También el uso de infraestructura hidrocarburífera y un análisis financiero del precio del diésel en los últimos 30 días. Además, introduce un mecanismo de estabilización de precios que ajustará el costo del combustible mensualmente. Esto se daría con un aumento máximo del 5 % o una reducción de hasta el 10 %.

Dicho cálculo, al igual que las gasolinas Ecopaís y Extra se realizará mensualmente, según la cotización del crudo WTI en el mercado internacional. Los puntos de atención estarán disponibles de forma permanente en varias ciudades del país, según informó el MIT en un comunicado oficial. Los transportistas pueden acudir a estos espacios para resolver dudas y recibir asistencia técnica sobre el proceso de registro en línea.

Facilitan el acceso de los transportistas

La plataforma digital, diseñada para agilizar el acceso a los incentivos, requiere que los usuarios completen un formulario con datos personales y del vehículo. Esta iniciativa forma parte de las medidas del Gobierno Nacional para garantizar una transición ordenada tras la eliminación del subsidio al diésel. Se trata de una política que busca optimizar los recursos públicos y estabilizar el mercado de combustibles.

El MIT destacó que los incentivos están dirigidos exclusivamente a transportistas que cumplan con los requisitos establecidos en el decreto. Para más información, los interesados pueden consultar la página oficial del MIT o acudir a los puntos de atención presencial. El Gobierno espera que estas acciones faciliten el acceso de los transportistas a los beneficios y reduzcan el impacto económico de la medida en el sector.