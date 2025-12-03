Tres días en la vereda: el dramático caso del adulto mayor hallado en Santo Domingo

Un adulto mayor pasó tres días en la vereda del mercado central de Santo Domingo, hasta que personal municipal y ciudadanos lograron trasladarlo a una casa de salud.

Un adulto mayor permaneció durante tres días en la vereda del mercado central de Santo Domingo, donde comerciantes alertaron al ECU 911 por su evidente estado de vulnerabilidad, lo que derivó en su traslado a una casa de salud el miércoles 3 de diciembre, tras la llegada de personal municipal.

Los comerciantes del mercado municipal, ubicado en la calle Guayaquil y calle Ambato, indicaron que el adulto mayor permanecía tirado en la vereda desde hace tres días. Afirmaron que realizaron llamados insistentes al 911 para solicitar atención inmediata.

Según los testimonios, la respuesta demoró más de lo esperado, lo que generó preocupación en la zona. Durante ese tiempo, el hombre continuó expuesto a la intemperie y sin asistencia médica o social.

El miércoles al mediodía, personal del Patronato Municipal y de Consulting Group acudió al sitio y realizó una evaluación inicial. Luego, el adulto mayor fue trasladado a una casa de salud para recibir atención.

Posiciones ciudadanas y denuncias en redes

El caso se viralizó en redes sociales por publicaciones de ciudadanos y líderes comunitarios. Uno de ellos, Líder Delgado, pidió difundir el hecho para localizar a los familiares del adulto mayor y criticó la demora en la respuesta institucional.

Delgado también afirmó que no existe un plan para atender a personas en situación de calle. Añadió que algunos trabajadores habrían recibido la orden de “tirarles agua para que se vayan”, una denuncia que generó debate en redes sociales.

De forma adicional, un comerciante de la zona dijo que el hombre “tiene meses en la zona del mercado” y que presentaba problemas de alcoholismo. Esa información aportó contexto sobre la presencia de personas vulnerables en el sector.

Declaración oficial del ECU 911

Para aclarar las coordinaciones realizadas, el departamento de Comunicación del ECU 911 informó que el 27 de noviembre se atendió un primer reporte sobre un ciudadano en situación de calle en el mercado municipal. En esa ocasión, se coordinó la intervención del MSP, Patronato Municipal y posteriormente del MIES, brindándose una asistencia inicial.

El ECU 911 agregó que ayer se generó un nuevo reporte, por lo que notificó nuevamente al Patronato Municipal para que realizara una valoración. En su comunicado, la entidad señaló que “hasta el momento no se registra su presencia en el sitio”, pero mantienen el seguimiento y la coordinación interinstitucional para que el caso sea atendido conforme a sus competencias.

Rescate y búsqueda de familiares

El adulto mayor estaba descalzo, con un pantalón café, blusa azul y una camisa rosada, además de permanecer junto a desperdicios, señalaron vecinos. Su estado reflejaba la necesidad de atención urgente.

Los moradores explicaron que la zona registra de forma frecuente la presencia de personas en situación de calle, alcohólicos y trabajadoras sexuales, lo que evidencia una problemática social persistente en el perímetro del mercado.

Al mediodía del 3 de diciembre, ciudadanos y personal municipal lograron el rescate y llevaron al hombre a un sitio seguro. Se mantiene activa la búsqueda de sus familiares, mientras la comunidad continúa difundiendo información para facilitar su identificación.