Tres empresas fueron habilitadas por el CNE para pronósticos y exit polls en referéndum 2025

El Consejo Nacional Electoral (CNE) autorizó este miércoles 29 de octubre a tres empresas especializadas para generar pronósticos electorales y encuestas a boca de urna durante el Referéndum y Consulta Popular programado para el 16 de noviembre en Ecuador. La decisión, tomada en sesión plenaria, responde a la necesidad de regular la difusión de información estadística que impacta la opinión pública en procesos electorales nacionales.

Las entidades calificadas son Visión Empresarial Viemp S.A. y Clima Social Estudios y Asesoramiento S.A., habilitadas exclusivamente para elaborar pronósticos electorales previos a la votación. Por su parte, Centroinvest Cía. Ltda. recibió aprobación para realizar tanto pronósticos como encuestas a boca de urna, conocidas como exit polls, que se aplicarán el día de los comicios. Estas autorizaciones se basan en el control técnico que el CNE ejerce sobre estudios de opinión.

Regulación electoral y antecedentes de control

El organismo electoral enfatizó que solo las firmas inscritas y verificadas pueden difundir resultados en medios de comunicación, conforme al artículo 206 del Código de la Democracia.

Esta normativa exige un margen de error estadístico no superior al 3% en los sondeos y prohíbe publicaciones durante el período de silencio electoral, que inicia 10 días antes de la jornada. Incumplimientos podrían derivar en multas de 50 a 200 salarios básicos unificados o suspensiones de hasta seis meses.

Previamente el CNE ha aplicado estas reglas con consistencia. Por ejemplo, en el Referéndum y Consulta Popular de 2018, se inscribieron cinco empresas para pronósticos y dos para exit polls, lo que permitió un escrutinio inicial de tendencias sin alterar el proceso oficial. De igual modo, en las elecciones generales de 2025, se habilitaron hasta 12 firmas para pronósticos y cuatro para encuestas inmediatas postvoto.

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, ha reiterado en declaraciones previas que la institución mantiene una política de estricto apego a la normativa, asegurando que «solo las empresas registradas y calificadas pueden publicar o difundir encuestas o pronósticos en los medios de comunicación«.

Detalles del proceso y temas del Referéndum y Consulta

El Referéndum y Consulta Popular 2025, impulsado por el Gobierno Nacional, abarca reformas constitucionales clave. Entre ellas, se propone eliminar la prohibición de bases militares extranjeras, suprimir el financiamiento estatal a partidos políticos y reducir el número de asambleísta. La consulta incluye la convocatoria a una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva Carta Magna, sujeta a ratificación posterior.

El calendario electoral progresa sin contratiempos: la campaña inicia el 1 de noviembre y concluye el 13, mientras la impresión de papeletas y paquetes electorales está en fase final. El CNE ha coordinado con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para custodiar la distribución de materiales y garantizar seguridad en los 40.000 recintos habilitados a nivel nacional.