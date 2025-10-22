COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Deportes
Fútbol

Tres jugadores rescinden contrato por impagos en Emelec en medio de crisis económica

Tres jugadores de Emelec rescindieron contrato por impagos en el equipo, que lucha por clasificar en Copa Ecuador y Sudamericana con plantel disminuido.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Sebastián Tarira, Elkin Muñoz y Marco Cuero no seguirán en Emelec.
Sebastián Tarira, Elkin Muñoz y Marco Cuero no seguirán en Emelec.
Sebastián Tarira, Elkin Muñoz y Marco Cuero no seguirán en Emelec.
Sebastián Tarira, Elkin Muñoz y Marco Cuero no seguirán en Emelec.

Julio Moreira

Redacción ED.

Julio Moreira

Redacción ED.

Nació en Portoviejo- Manabí, el 4 de julio de 1984. Licenciado en Comunicación Social, Mención ... Ver más

jcmoreira@lamarea.ec

Emelec enfrenta una crisis económica que ha dejado impagos durante seis meses, situación que llevó a que Sebastián Tarira, Marco Cuero y Elkin Muñoz rescindieran sus contratos.

La información se confirmó previo al partido clave de este miércoles 22 de octubre ante Guayaquil City, donde busca avanzar en la Copa Ecuador. Esta salida representa un duro golpe en el plantel eléctrico que ya enfrenta dificultades deportivas y financieras.

Los futbolistas que no siguen en Emelec

Sebastián Tarira, una de las mayores promesas de la cantera de Emelec, decidió dar por terminado su contrato por «causa justa» debido a una deuda de seis meses en salarios. Al no recibir respuesta del club tras sus reclamos, Tarira optó por acogerse a la ley para quedar como futbolista libre y buscar nuevas oportunidades. Esta decisión refleja la compleja situación económica que atraviesa Emelec, con múltiples atrasos en los pagos al plantel.

Marco Cuero y Elkin Muñoz, también dejaron el club en medio de la incertidumbre y falta de pagos. El periodista Ronald Pin informó que ambos jugadores optaron por poner fin a sus vínculos contractuales, dejando al equipo guayaquileño con tres bajas.

La dirigencia azul no ha brindado declaraciones oficiales respecto a las renuncias, mientras los jugadores buscan resolver sus situaciones contractuales y financieras. Estos movimientos llegan en un momento clave para Emelec, que este miércoles enfrentará a Guayaquil City en los cuartos de final de la Copa Ecuador. Este partido se jugará a las 18h00 en estadio Christian Benítez.

Incertidumbre en el plantel y próximos retos

Con estas bajas y un plantel afectado, Emelec afronta un cierre de temporada complicado. El club aspira a clasificar a la Copa Sudamericana y, en caso de consagrarse campeón de la Copa Ecuador, podría acceder a la Copa Libertadores 2026.

La crisis económica que vive Emelec, reflejada en los atrasos salariales, es un problema recurrente que ha impactado la estabilidad del equipo en las últimas temporadas. La salida de Tarira, joven figura y producto de la cantera, es un símbolo de las consecuencias que afrontan los clubes ecuatorianos ante la falta de liquidez y gestión financiera eficiente.

En este contexto, el equipo deberá reorganizarse rápidamente para mantener sus objetivos deportivos y superar la adversidad. La Copa Ecuador se convierte en la gran apuesta actual, mientras en paralelo administra la situación contractual del resto del plantel con miras a la recta final del torneo local y las competencias internacionales.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

YouTube añade un temporizador para poner un límite diario al ‘scroll’ infinito de shorts

Más de la mitad de ecuatorianos enfrentan dificultades para acceder a alimentos básicos, según encuesta

Motociclista muere tras chocar contra un tanquero en los exteriores del Hospital de Especialidades de Portoviejo

CONAIE pone fin al paro y llama a la unidad indígena para la campaña por el “No” en la Consulta Popular

Ecuatoriano Jefferson Cepeda renueva contrato con Movistar Team hasta 2028

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

YouTube añade un temporizador para poner un límite diario al ‘scroll’ infinito de shorts

Más de la mitad de ecuatorianos enfrentan dificultades para acceder a alimentos básicos, según encuesta

Motociclista muere tras chocar contra un tanquero en los exteriores del Hospital de Especialidades de Portoviejo

CONAIE pone fin al paro y llama a la unidad indígena para la campaña por el “No” en la Consulta Popular

Ecuatoriano Jefferson Cepeda renueva contrato con Movistar Team hasta 2028

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

YouTube añade un temporizador para poner un límite diario al ‘scroll’ infinito de shorts

Más de la mitad de ecuatorianos enfrentan dificultades para acceder a alimentos básicos, según encuesta

Motociclista muere tras chocar contra un tanquero en los exteriores del Hospital de Especialidades de Portoviejo

CONAIE pone fin al paro y llama a la unidad indígena para la campaña por el “No” en la Consulta Popular

Ecuatoriano Jefferson Cepeda renueva contrato con Movistar Team hasta 2028

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO