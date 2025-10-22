Tres jugadores rescinden contrato por impagos en Emelec en medio de crisis económica

Emelec enfrenta una crisis económica que ha dejado impagos durante seis meses, situación que llevó a que Sebastián Tarira, Marco Cuero y Elkin Muñoz rescindieran sus contratos.

La información se confirmó previo al partido clave de este miércoles 22 de octubre ante Guayaquil City, donde busca avanzar en la Copa Ecuador. Esta salida representa un duro golpe en el plantel eléctrico que ya enfrenta dificultades deportivas y financieras.

Los futbolistas que no siguen en Emelec

Sebastián Tarira, una de las mayores promesas de la cantera de Emelec, decidió dar por terminado su contrato por «causa justa» debido a una deuda de seis meses en salarios. Al no recibir respuesta del club tras sus reclamos, Tarira optó por acogerse a la ley para quedar como futbolista libre y buscar nuevas oportunidades. Esta decisión refleja la compleja situación económica que atraviesa Emelec, con múltiples atrasos en los pagos al plantel.

Marco Cuero y Elkin Muñoz, también dejaron el club en medio de la incertidumbre y falta de pagos. El periodista Ronald Pin informó que ambos jugadores optaron por poner fin a sus vínculos contractuales, dejando al equipo guayaquileño con tres bajas.

La dirigencia azul no ha brindado declaraciones oficiales respecto a las renuncias, mientras los jugadores buscan resolver sus situaciones contractuales y financieras. Estos movimientos llegan en un momento clave para Emelec, que este miércoles enfrentará a Guayaquil City en los cuartos de final de la Copa Ecuador. Este partido se jugará a las 18h00 en estadio Christian Benítez.

Incertidumbre en el plantel y próximos retos

Con estas bajas y un plantel afectado, Emelec afronta un cierre de temporada complicado. El club aspira a clasificar a la Copa Sudamericana y, en caso de consagrarse campeón de la Copa Ecuador, podría acceder a la Copa Libertadores 2026.

La crisis económica que vive Emelec, reflejada en los atrasos salariales, es un problema recurrente que ha impactado la estabilidad del equipo en las últimas temporadas. La salida de Tarira, joven figura y producto de la cantera, es un símbolo de las consecuencias que afrontan los clubes ecuatorianos ante la falta de liquidez y gestión financiera eficiente.

En este contexto, el equipo deberá reorganizarse rápidamente para mantener sus objetivos deportivos y superar la adversidad. La Copa Ecuador se convierte en la gran apuesta actual, mientras en paralelo administra la situación contractual del resto del plantel con miras a la recta final del torneo local y las competencias internacionales.