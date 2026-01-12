COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 7 meses
Seguridad
Sicariato

El Matal: Tres pescadores fueron asesinados a tiros en el cantón Jama, norte de Manabí

El Matal es una caleta pesquera tradicional ubicada frente al mar, donde la actividad económica principal gira en torno a la pesca artesanal.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Tres pescadores murieron este lunes 12 de enero de 2026 tras un ataque armado en el sitio El Matal, perteneciente al cantón Jama,
Dos de los pescadores murieron en el lugar de los hechos y un tercero en una casa de salud.
Tres pescadores murieron este lunes 12 de enero de 2026 tras un ataque armado en el sitio El Matal, perteneciente al cantón Jama,
Dos de los pescadores murieron en el lugar de los hechos y un tercero en una casa de salud.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Tres pescadores murieron este lunes 12 de enero tras un ataque armado en el sitio El Matal, del cantón Jama, norte de Manabí. Hombres armados llegaron en un vehículo y dispararon contra las víctimas que se encontraban bajo una choza. El ataque ocurrió alrededor de las 10h00. Dos fallecieron en el lugar y el tercero murió al ingresar a un centro de salud, se informó preliminarmente.

Este ataque armado ocurrió en una zona donde la pesca artesanal es la principal fuente de ingresos económicos y generó conmoción entre los residentes. Ellos aseguraron que este tipo de violencia no es habitual en la pequeña localidad costera. Agentes de varias unidades de la Policía Nacional se trasladaron inmediatamente al sitio para iniciar las investigaciones y reforzar la seguridad en la zona.

El Matal es una caleta de pescadores

Los cuerpos los trasladarían al centro forense de Manta para los trámites legales correspondientes, según información preliminar de las autoridades. Tras el ataque, la Policía ejecutó operativos en la vía que conecta los cantones San Vicente y Pedernales con el objetivo de localizar a los responsables. Hasta el momento no se han reportado detenciones ni identificado públicamente a los autores. Tampocos se ha identificado a las víctimas.

El Matal es una caleta pesquera tradicional ubicada frente al mar, donde la actividad económica principal gira en torno a la pesca artesanal. Los residentes expresaron consternación por el suceso, destacando que incidentes de esta naturaleza no son frecuentes en la comunidad. El hecho se enmarca en un contexto de alta violencia en la provincia de Manabí, que se mantiene bajo estado de excepción por grave conmoción interna.

Varios asesinados durante el fin de semana

Durante el fin de semana previo (10 y 11 de enero de 2026), se registraron 20 muertes violentas en diferentes cantones: cuatro en El Carmen (incluida una masacre en un prostíbulo), cinco en Puerto López (con el hallazgo de cinco cabezas humanas en una playa), uno en Portoviejo, cuatro en Montecristi y seis en Manta, según reportes policiales y medios locales.

Manabí es una de las provincias más afectadas por la dinámica del crimen organizado, con disputas entre grupos delictivos. El estado de excepción, vigente desde finales de 2025 y prorrogado en varias ocasiones, permite el despliegue conjunto de Policía y Fuerzas Armadas para contrarrestar la escalada de homicidios.Las investigaciones continúan para determinar las motivaciones del ataque en El Matal y posibles vínculos con otros hechos violentos en la provincia. (17)

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Los nacimientos bajaron un 17 % en los dos últimos años en Manabí

Dos hombres muertos tras ataque armado en la parroquia rural El Paraíso La 14, en El Carmen

Dos hombres muertos tras ataque armado en la parroquia rural El Paraíso La 14, en El Carmen

El Matal: Tres pescadores fueron asesinados a tiros en el cantón Jama, norte de Manabí

José Gabriel Cevallos y Joao Rojas se incorporan a la pretemporada de Barcelona SC

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Los nacimientos bajaron un 17 % en los dos últimos años en Manabí

Dos hombres muertos tras ataque armado en la parroquia rural El Paraíso La 14, en El Carmen

Dos hombres muertos tras ataque armado en la parroquia rural El Paraíso La 14, en El Carmen

El Matal: Tres pescadores fueron asesinados a tiros en el cantón Jama, norte de Manabí

José Gabriel Cevallos y Joao Rojas se incorporan a la pretemporada de Barcelona SC

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Los nacimientos bajaron un 17 % en los dos últimos años en Manabí

Dos hombres muertos tras ataque armado en la parroquia rural El Paraíso La 14, en El Carmen

Dos hombres muertos tras ataque armado en la parroquia rural El Paraíso La 14, en El Carmen

José Gabriel Cevallos y Joao Rojas se incorporan a la pretemporada de Barcelona SC

Denisse Delgado, hija de ‘Chanel’ cumplió un año desaparecida ante un lento avance judicial

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO