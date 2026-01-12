El Matal: Tres pescadores fueron asesinados a tiros en el cantón Jama, norte de Manabí

Tres pescadores murieron este lunes 12 de enero tras un ataque armado en el sitio El Matal, del cantón Jama, norte de Manabí. Hombres armados llegaron en un vehículo y dispararon contra las víctimas que se encontraban bajo una choza. El ataque ocurrió alrededor de las 10h00. Dos fallecieron en el lugar y el tercero murió al ingresar a un centro de salud, se informó preliminarmente.

Este ataque armado ocurrió en una zona donde la pesca artesanal es la principal fuente de ingresos económicos y generó conmoción entre los residentes. Ellos aseguraron que este tipo de violencia no es habitual en la pequeña localidad costera. Agentes de varias unidades de la Policía Nacional se trasladaron inmediatamente al sitio para iniciar las investigaciones y reforzar la seguridad en la zona.

El Matal es una caleta de pescadores

Los cuerpos los trasladarían al centro forense de Manta para los trámites legales correspondientes, según información preliminar de las autoridades. Tras el ataque, la Policía ejecutó operativos en la vía que conecta los cantones San Vicente y Pedernales con el objetivo de localizar a los responsables. Hasta el momento no se han reportado detenciones ni identificado públicamente a los autores. Tampocos se ha identificado a las víctimas.

El Matal es una caleta pesquera tradicional ubicada frente al mar, donde la actividad económica principal gira en torno a la pesca artesanal. Los residentes expresaron consternación por el suceso, destacando que incidentes de esta naturaleza no son frecuentes en la comunidad. El hecho se enmarca en un contexto de alta violencia en la provincia de Manabí, que se mantiene bajo estado de excepción por grave conmoción interna.

Varios asesinados durante el fin de semana

Durante el fin de semana previo (10 y 11 de enero de 2026), se registraron 20 muertes violentas en diferentes cantones: cuatro en El Carmen (incluida una masacre en un prostíbulo), cinco en Puerto López (con el hallazgo de cinco cabezas humanas en una playa), uno en Portoviejo, cuatro en Montecristi y seis en Manta, según reportes policiales y medios locales.

Manabí es una de las provincias más afectadas por la dinámica del crimen organizado, con disputas entre grupos delictivos. El estado de excepción, vigente desde finales de 2025 y prorrogado en varias ocasiones, permite el despliegue conjunto de Policía y Fuerzas Armadas para contrarrestar la escalada de homicidios.Las investigaciones continúan para determinar las motivaciones del ataque en El Matal y posibles vínculos con otros hechos violentos en la provincia. (17)