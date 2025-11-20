Tribunal de Cuenca reabre caso contra alias ‘Pipo’. Él alega vigencia de su “muerte” desde 2021

Wilmer Geovanny Chavarría Barre, alias ‘Pipo’, máximo líder de la organización criminal Los Lobos, está detenido desde el domingo 16 de noviembre en Málaga, España. La detención se dio cuando llegaba desde Marruecos con documentación falsa colombiana. Dos días después de su detención, un tribunal de Cuenca, Ecuador, reabrió el proceso penal por robo con muerte que el reo tenía pendiente desde 2010.

El caso se archivó tras la extinción de pena concedida en el año 2021 tras su supuesta muerte por Covid-19. La captura de alias ‘Pipo’ se produjo en el marco del operativo internacional Renacer, coordinado entre la Policía Nacional de España y de Ecuador. Chavarría Barre, de 39 años, es considerado por el Gobierno ecuatoriano “objetivo de alto valor”. Según el ministro del Interior, John Reimberg, también se lo vincula con cerca de 400 crímenes.

Alias ‘Pipo’ a la espera de ser extraditado

El caso reabierto en el Tribunal de Garantías Penales de Cuenca corresponde a un asalto armado perpetrado el 3 de julio de 2010. Los hechos se dieron en una agencia bancaria de esa ciudad. Ese día, vestido de ejecutivo y portando una ametralladora en un maletín, ‘Pipo’ y dos cómplices robaron 38 mil dólares. Durante la huida, provocaron tres muertos y tres heridos en un tiroteo.

A raíz de este hecho, lo sentenciaron a 16 años de prisión y había obtenido prelibertad cuando, el 23 de febrero de 2021, se inscribió su defunción por “neumonía Covid-19 e infarto”. Con base en el certificado de defunción emitido por el Registro Civil de Guayaquil, su abogado Carlos Gallegos solicitó y obtuvo en septiembre de 2021 la extinción de la pena. El mismo tribunal que cerró el expediente resolvió el 16 de noviembre de 2025, tras conocerse la detención en España.

Nuevos procesos por delincuencia organizada terrorista

El martes 18 de noviembre, el defensor Gallegos presentó recurso contra esa decisión y defendió la validez jurídica del acta de defunción, así lo dio a conocer el portal Primicias. El jurista argumentó que no existe sentencia ejecutoriada que declare falso el documento ni proceso que lo invalide. Además solicitó al tribunal precisar los fundamentos legales de la nulidad. Invoca los artículos 82 y 83 de la Constitución ecuatoriana sobre seguridad jurídica.

La Fiscalía ecuatoriana había advertido en febrero de 2022 que el formulario del INEC suscrito por la médica María Esther V. M. era falsificado. No obstante, el tribunal de Cuenca extinguió igualmente la pena amparándose en el artículo 97 del Código Orgánico Integral Penal. Alias ‘Pipo’ permanece en prisión preventiva en España a la espera de la extradición solicitada por Ecuador para cumplir el resto de la condena de 16 años y enfrentar nuevos procesos por delincuencia organizada terrorista y múltiples homicidios. (17)