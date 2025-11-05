COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Ecuador
Justicia

Tribunal de Guayaquil inicia juicio contra 17 militares por desaparición de niños en Las Malvinas

La Fiscalía General del Estado informó en X: “Fiscalía Ec presenta su alegato de apertura, en el que señala que demostrará la responsabilidad penal de los 17 procesados por el delito imputado" 
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Familiares de los cuatro adolescentes han solicitado justicia por este caso.
Familiares de los cuatro adolescentes han solicitado justicia por este caso.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El Tribunal de Garantías Penales de Guayaquil instaló este miércoles la audiencia de juzgamiento contra 17 miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) por la desaparición forzada de cuatro menores ocurrida el 8 de diciembre de 2024 en Las Malvinas, sur de la ciudad. La Fiscalía presentará 150 pruebas documentales y 45 testimonios para probar la responsabilidad penal de los procesados en la detención, traslado, tortura y ejecución de Ismael Arroyo (15 años), Josué Arroyo (14 años), Nehemías Arboleda (15 años) y Steven Medina (11 años), cuyos restos calcinados se hallaron el 24 de diciembre de 2024 en Taura, cantón Naranjal.

La jueza Narcisa Mazacón preside la diligencia oral y pública, con comparecencia presencial o telemática de los acusados. La Fiscalía General del Estado informó en X: “Fiscalía Ec presenta su alegato de apertura, en el que señala que demostrará la responsabilidad penal de los 17 procesados por el delito imputado” 

 

Cronología de los hechos

Los menores fueron interceptados mientras jugaban en la avenida 25 de Julio por una patrulla de la FAE, sin notificación al ECU 911 ni respeto a derechos constitucionales. Fueron trasladados en dos camionetas a Taura, cerca de una base aérea. Peritajes forenses confirmaron tortura, desnudamiento y disparos en cráneo antes de incinerar los cuerpos en el sector Casa de Zinc. Análisis genéticos y antropológicos verificaron la identidad de las víctimas.

La acusación particular, integrada por los padres, respalda a la Fiscalía. Entre las evidencias figuran reconstrucciones de hechos, informes de telecomunicaciones, registros del Grupo de Operaciones Militares (Gomai) de Durán y peritajes de la Unidad Antisecuestro y Antiextorsión (Unase). Testigos incluyen peritos forenses, oficiales de Policía Nacional y FAE, investigadores y familiares de procesados.

Diferimientos procesales

El proceso acumuló siete suspensiones desde mayo de 2025: 27 de mayo por diligencia del fiscal Christian Fárez; 10 de junio por desconocimiento de prueba pericial; 12 y 13 de agosto por solicitudes fiscal y procesal; 25 de agosto por cruce de audiencias; 4 de septiembre, instalada; y 16 de septiembre, suspendida por defensa y luego desistida. El tribunal identificó maniobras dilatorias, como cambios de abogados, recusaciones y un certificado médico presuntamente falso, remitido a investigación.

Contexto de militarización

Los hechos ocurrieron bajo el Decreto Ejecutivo 111 de enero de 2024, que declaró conflicto armado interno y militarizó la seguridad en barrios como Las Malvinas. La CIDH condenó el caso en enero de 2025 como abuso estatal. El 31 de diciembre de 2024, 16 militares entraron en prisión preventiva por orden del juez Dennis Ugalde. La Asamblea Nacional decretó luto nacional.

El abogado Juan Pablo Albán comparó: “Ese caso y el de lesa humanidad en Quito son hechos similares: miembros de las Fuerzas Armadas cometiendo hechos muy graves contra los ciudadanos que supuestamente deben proteger.” El juicio continúa con evaluación de pruebas y alegato. 

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Asciende a nueve el número de fallecidos por el accidente aéreo de carguero de UPS, en Louisville

Tribunal de Guayaquil inicia juicio contra 17 militares por desaparición de niños en Las Malvinas

Asambleísta pide renuncia de presidente del IESS tras presuntas irregularidades en pagos a empresas familiares

Gobierno de Ecuador negocia cooperación de seguridad con Brasil: contempla establecer bases en Orellana y Sucumbíos

Adidas presenta 22 nuevas camisetas oficiales rumbo al Mundial de Fútbol 2026

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Asciende a nueve el número de fallecidos por el accidente aéreo de carguero de UPS, en Louisville

Tribunal de Guayaquil inicia juicio contra 17 militares por desaparición de niños en Las Malvinas

Asambleísta pide renuncia de presidente del IESS tras presuntas irregularidades en pagos a empresas familiares

Gobierno de Ecuador negocia cooperación de seguridad con Brasil: contempla establecer bases en Orellana y Sucumbíos

Adidas presenta 22 nuevas camisetas oficiales rumbo al Mundial de Fútbol 2026

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Asciende a nueve el número de fallecidos por el accidente aéreo de carguero de UPS, en Louisville

Asambleísta pide renuncia de presidente del IESS tras presuntas irregularidades en pagos a empresas familiares

Gobierno de Ecuador negocia cooperación de seguridad con Brasil: contempla establecer bases en Orellana y Sucumbíos

Adidas presenta 22 nuevas camisetas oficiales rumbo al Mundial de Fútbol 2026

Dos ecuatorianos detenidos en narcosubmarino con 1,7 toneladas de droga en el Atlántico

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO