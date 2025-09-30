Tribunal militar condena a muerte a expresidente del Congo, Joseph Kabila, por crímenes de guerra

El Tribunal Superior Militar de República Democrática del Congo (RDC) condenó este martes en rebeldía a pena de muerte al expresidente Joseph Kabila por crímenes de guerra, traición y participación en una insurrección por ser el «líder indiscutible» de la Alianza del Río Congo (AFC), la extensión política del grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23).

La sentencia contra el expresidente

La corte determinó este martes que Kabila, quien reside en el extranjero desde hace más de dos años, celebró reuniones vinculadas al M23 tanto en la capital de la provincia congoleña de Kivu Norte, Goma, como en la capital de la provincia de Kivu del Sur, Bukavu.

El tribunal congoleño también consideró probado que el expresidente realizó inspecciones de centros de entrenamiento del M23, si bien se ha declarado incompetente para decidir sobre la presunta nacionalidad ruandesa de Kabila, según el portal de noticias Actualité.

La Fiscalía ya había solicitado la pena de muerte en su contra por supuestamente ser el autor intelectual último de una batería de abusos que incluyen asesinatos, ejecuciones sumarias, violaciones o deportaciones forzosas perpetradas por los milicianos del M23 en el este del país.

El actual presidente lo acusa

El juicio en su contra, basado fundamentalmente en pruebas presentadas por la Fiscalía, comenzó el pasado 31 de julio después de que el Senado aprobase levantarle la inmunidad parlamentaria. El veredicto se pospuso después de que se solicitara la comparecencia de testigos adicionales.

El presidente de RDC, Félix Tshisekedi, acusó a Kabila, que salió del poder en 2019, de respaldar a los rebeldes después de que el grupo se hiciera con Goma y Bukavu, en medio de sus rápidos avances en el este del país africano, que provocaron un aumento de las tensiones por la posibilidad de un conflicto abierto entre RDC y Ruanda.

El exmandatario se encuentra fuera del país desde 2023. Regresó brevemente en abril de este año, por «la degradación del contexto de seguridad» por el conflicto entre el Ejército congoleño y el grupo rebelde.

¿Quién es Joseph Kabila, expresidente del Congo?

Joseph Kabila Kabange, nacido el 4 de junio de 1971, es un político y exmilitar que gobernó como presidente de 2001 a 2019. Asumió el poder tras el asesinato de su padre, Laurent-Désiré Kabila, en el contexto de la Segunda Guerra del Congo.

Educado en Tanzania y entrenado militarmente en Uganda y Ruanda, participó en operaciones contra el régimen de Mobutu Sese Seko. Durante su mandato, Kabila firmó un acuerdo de paz en 2002 que puso fin a la guerra, restaurando estabilidad relativa en gran parte del país. Promovió inversiones mineras extranjeras, especialmente con China vía el acuerdo Sicomines, y mejoró infraestructuras.

En 2006 y 2011, ganó elecciones presidenciales con 45% y 49% de votos, respectivamente, pese a acusaciones de fraude. Su negativa a dejar el cargo en 2016 provocó protestas masivas con decenas de muertos.

En 2018, tras elecciones controvertidas, cedió a Félix Tshisekedi en un pacto de poder compartido. Se exilió en 2023 por escándalos de corrupción y temores judiciales.