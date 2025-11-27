Triple homicidio en Manta: sicarios disfrazados de policías mataron a una familia en el barrio El Porvenir

Una familia integrada por José Luis Sánchez Vera (48 años), su esposa Ángela María Palma Fuentes (43) y su hijo Ronny Rubén Sánchez Palma resultó asesinada a balazos. El hecho de sangre se registró dentro de la vivienda que compartía la familia en el barrio El Porvenir, en el sur de Manta. Todo ocurrió durante la madrugada de este jueves 27 de noviembre del 2025 mientras la familia de tres integrantes descansaba.

Según versiones preliminares de la Policía, un grupo de sicarios que vestía prendas similares a las utilizadas por agentes policiales ingresó a la vivienda. Se informó que en el momento de la incursión las víctimas dormían. Los atacantes dispararon en cuestión de segundos y huyeron del lugar. Vecinos reportaron haber escuchado una ráfaga prolongada de disparos cerca de las 03h00.

Familia dormía en el momento del ataque

El ECU-911 recibió múltiples alertas ciudadanas que permitieron el rápido desplazamiento de unidades policiales. Al llegar, los agentes encontraron los cuerpos sin vida de los tres integrantes de la familia. La escena quedó acordonada y personal de Criminalística y de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased) iniciaron el levantamiento de indicios.

Hasta el momento de esta publicación, las autoridades no habían informado acerca de un posible móvil del crimen. La Policía maneja varias líneas de investigación y ha desplegado operativos para ubicar a los responsables. El triple homicidio ha generado conmoción en el barrio El Porvenir y en toda la ciudad de Manta, donde los habitantes exigen mayor seguridad y celeridad en las investigaciones.

Se recolectaron varios casquillos en la escena

Con este hecho, el Distrito Manta, que incluye también a Montecristi y Jaramijó, registra 475 muertes violentas en lo que va de 2025, a solo 34 días de finalizar el año. La cifra representa un incremento significativo respecto a períodos anteriores y mantiene a Manabí entre las provincias con mayor incidencia de sicariato y violencia relacionada con el crimen organizado en Ecuador.

La Fiscalía General del Estado ha abierto una investigación previa por el delito de asesinato y coordina con la Policía Nacional el procesamiento de la escena y el análisis balístico de los proyectiles recolectados. Los cadáveres de los tres miembros de esta familia los trasladaron hasta el centro forense para cumplir con los trámites respectivos. (17)