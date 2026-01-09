Trump anuncia planes para operaciones terrestres contra carteles en México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que su gobierno iniciará ataques terrestres contra los carteles de la droga en México, tras operaciones marítimas en el Pacífico y el Caribe.

Estas organizaciones criminales controlan partes del país vecino, según el mandatario, quien expresó tristeza por la situación en México. La declaración se dio en una entrevista con Fox News el jueves 8 de enero por la noche, sin detalles sobre fechas o alcance.

Trump vinculó el anuncio a la reciente captura del líder venezolano Nicolás Maduro y su esposa, trasladados a Nueva York por cargos de narcoterrorismo. Esta operación forma parte de una campaña más amplia contra el narcotráfico en América Latina, que ha incluido ataques contra barcos sospechosos de transportar droga.

El presidente reiteró ofertas de ayuda militar a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, quien las ha rechazado en varias ocasiones.

Cooperación bilateral

En los últimos meses, México ha fortalecido la colaboración con Estados Unidos en seguridad fronteriza. Durante 2025, extraditó decenas de líderes narcotraficantes al norte.

Además, desplegó miles de tropas en la frontera norte para controlar migración y tráfico de drogas. Sin embargo, Sheinbaum mantiene que México es soberano y busca soluciones pacíficas al crimen organizado.

La mandataria enfatizó que ambos países comparten problemas como el consumo de drogas y la necesidad de investigaciones conjuntas. «Mantenemos los principios de la política exterior mexicana por convicción, pero somos vecinos y socios comerciales con desafíos comunes», dijo Sheinbaum.

Antecedentes de tensiones y estrategias

Estados Unidos ha apoyado a México en la lucha contra el narcotráfico, como en la Iniciativa Mérida de 2008, que proporcionó equipo y entrenamiento. No obstante, Trump ha calificado el fentanilo como arma de destrucción masiva, responsable de hasta 300 mil muertes anuales en su país. Esto motivó la designación de carteles como terroristas, permitiendo acciones más agresivas.

Por su parte, México ha rechazado intervenciones extranjeras. Analistas indican que acciones unilaterales podrían tensar las relaciones, aunque encuestas muestran apoyo parcial en México a medidas firmes contra carteles.

En 2025, se creó un grupo bilateral para combatir financiamiento ilícito y tráfico de armas.