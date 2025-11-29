COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Mundo
Latinoamérica

Trump ordena cierre total del espacio aéreo de Venezuela y aviva la tensión con Maduro

El presidente estadounidense endurece su postura y advierte a aerolíneas, pilotos y traficantes que el espacio aéreo venezolano permanecerá bloqueado.
El cierre del espacio aéreo de Venezuela genera una nueva escalada diplomática entre Washington y Caracas.

Donald Trump lanzó este sábado un mensaje directo en su red Truth, en el que alertó a aerolíneas, pilotos y grupos criminales sobre la restricción total en el país sudamericano. El anuncio provocó reacciones inmediatas debido al clima regional altamente sensible.

El mandatario afirmó: “A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención! PRESIDENTE DONALD J. TRUMP”. El mensaje no explica razones adicionales y genera inquietud por el momento político entre ambos países.

Tensión bilateral en aumento

La declaración ocurre después de un reporte del periódico The New York Times, que informó sobre una llamada entre Trump y Nicolás Maduro para evaluar un posible encuentro. Ninguno ha confirmado ni negado esa conversación, lo que incrementa el misterio sobre los contactos recientes.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, reconocido crítico del chavismo, participó en el diálogo telefónico. Sin embargo, el acercamiento no derivó en acuerdos concretos, ni en una agenda bilateral futura.

Cierre del espacio aéreo de Venezuela: advertencias militares en la región

Un día antes, Donald Trump aseguró que sus tropas actuarán “muy pronto” contra supuestos “narcotraficantes de Venezuela”, en referencia a operativos que ya movilizan fuerzas navales en el Caribe. Esta postura endurecida impulsa teorías sobre posibles acciones de Washington en la zona.

La Administración Federal de Aviación (FAA) ya había emitido el 21 de noviembre una alerta para que pilotos extremen precauciones al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe. La entidad mencionó una “situación potencialmente peligrosa” por bombardeos estadounidenses contra embarcaciones vinculadas al crimen organizado.

Riesgos crecientes en el Caribe

Los operativos navales de Estados Unidos registraron varios muertos en los últimos días. Washington argumenta que combate actividades ilícitas, mientras señala a miembros del Gobierno venezolano, incluido Maduro, como responsables de facilitar redes criminales.

Caracas sostiene que estas acusaciones buscan justificar provocaciones militares. En este escenario cargado de advertencias y movimientos estratégicos, el cierre del espacio aéreo de Venezuela agrega presión a una relación marcada por la desconfianza y el choque político.

