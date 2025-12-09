Turista resbala por un acantilado mientras hacía una selfie y logra sobrevivir

Un turista que visitaba la montaña Huaying, en Guang’an, China, cayó por un acantilado de aproximadamente 40 metros. Ocurrió el pasado fin de semana mientras intentaba tomarse una selfie. Tras el incidente el visitante logró sobrevivir y generó advertencias oficiales sobre el respeto a las zonas permitidas del parque.

El incidente ocurrió en una zona no autorizada

Según el testimonio publicado por el propio turista en la red social WeChat, el accidente se produjo cuando una piedra se desprendió mientras buscaba el mejor ángulo para una fotografía. El hombre perdió el equilibrio y cayó al vacío, rodando posteriormente unos 15 metros por la pendiente hasta quedar retenido por un grupo de árboles.

La caída fue presenciada por otros visitantes, quienes gritaron al observar cómo el turista se precipitaba por el acantilado. Minutos después, lograron confirmar que el hombre seguía con vida y sin heridas graves.

De acuerdo con el relato del afectado, su supervivencia se debió a que los árboles que crecían en una zona intermedia del barranco bloquearon su descenso. En su mensaje, afirmó sentirse “afortunado” por sobrevivir a un hecho de tal magnitud.

El parque no recibió un reporte oficial del accidente

Un portavoz de la administración del parque de la montaña Huaying informó que, hasta el momento, no existía ningún reporte oficial sobre un accidente de este tipo dentro del área turística.

Las autoridades señalaron que el personal del parque no registró las imágenes compartidas en redes sociales, ni notificadas por visitantes.

El funcionario explicó que el sector donde habría ocurrido la caída está fuera de los límites autorizados, por lo que no está habilitado para actividades recreativas ni para la toma de fotografías. La zona presenta pendientes pronunciadas y rocas inestables que representan un riesgo significativo para excursionistas.

Asimismo, indicó que la administración revisará las áreas aledañas para confirmar la veracidad del incidente y evaluar si se necesita reforzar la señalización preventiva en los accesos no permitidos.

Advertencias sobre seguridad para los visitantes

La administración del parque aprovechó el caso para reiterar la importancia de que los visitantes respeten las normas de seguridad, especialmente en zonas montañosas donde el terreno puede ser inestable.

Recordaron que está prohibido ingresar a áreas cerradas y que los turistas deben seguir exclusivamente los senderos habilitados para evitar accidentes.

El portavoz detalló que el personal del parque mantiene patrullajes regulares en los sectores autorizados. Sin embargo, resulta difícil controlar las zonas no habilitadas cuando los visitantes deciden cruzar las barreras de seguridad.

Además, insistió en que el fenómeno de arriesgarse por obtener fotografías extremas continúa siendo una preocupación para los administradores de destinos naturales, quienes han registrado comportamientos similares en otros parques de la región.

Contexto: incidentes relacionados con selfies en entornos naturales

Organismos internacionales han documentado múltiples incidentes vinculados a turistas que realizan maniobras peligrosas para obtener fotografías en zonas montañosas, acantilados o estructuras elevadas. En varios países se han reforzado campañas preventivas para alertar sobre los riesgos asociados a este tipo de prácticas.

Aunque en este caso el turista salió ileso, las autoridades recalcaron que situaciones similares pueden tener consecuencias graves y que la prevención sigue siendo fundamental para garantizar la seguridad de los visitantes.

Las autoridades locales revisarán el caso para determinar si se necesitan implementar medidas adicionales de control en áreas no autorizadas de la montaña Huaying.