Tylor Chase, exactor de Nickelodeon, fue internado en un hospital para un nuevo intento de rehabilitación

Tylor Chase (36), exactor de Nickelodeon, fue ingresado de emergencia en un hospital del sur de California, Estados Unidos, para una evaluación psiquiátrica de 72 horas.

La medida fue ejecutada por varios allegados, como su excompañero de elenco Daniel Curtis Lee, con el objetivo de lograr sacarlo de las calles y rehabilitarlo de su adicción a las drogas.

La situación de Tylor Chase

La situación crítica de Chase, recordado por su participación en la serie ‘El manual de supervivencia escolar de Ned’, llegó a un punto de inflexión durante la festividad de Navidad. Según informes del medio Daily Mail, la intervención se concretó gracias a la gestión del influencer Jake Harris, quien logró contactar a un centro de crisis local para realizar la evaluación médica inmediata. “Determinaron que necesitaba ayuda inmediata y lo llevaron a un hospital local para un tratamiento de 72 horas”, explicó.

De acuerdo con los testimonios, el objetivo primordial era trasladar al actor a un entorno seguro donde reciba tratamiento especializado. Esto, luego de haber pasado periodos viviendo en condiciones de vulnerabilidad en la vía pública.

Una intervención coordinada por su círculo cercano

Daniel Curtis Lee, quien interpretó a Simon “Cookie” Nelson-Cook, reveló que el padre de Tylor Chase fue el motor principal detrás de este esfuerzo de rescate. “Su padre me informó que le dio instrucciones a Jake para que ingresara a Tylor en tratamiento como fuera posible”, dijo a Daily Mail.

Lee confirmó haber mantenido comunicación vía FaceTime con Chase para motivarlo a aceptar el ingreso hospitalario. Destacó que, aunque la voluntad inicial de Chase era incierta, la prioridad absoluta era garantizar su estabilidad física y mental. “Rezo para que este sea un paso para que permanezca en tratamiento”, añadió.

Tylor Chase destruyó una habitación de hotel

Días antes de la internación, los intentos por ayudarlo habían enfrentado obstáculos severos. Curtis Lee relató a través de TikTok que hospedó a Chase en un hotel para protegerlo de la intemperie. Sin embargo, fracasó.

Al visitar la habitación el día de Navidad, encontraron el lugar abandonado con electrodomésticos dañados y signos de un episodio de crisis. “Su familia ya había intentado alojarlo en un hotel antes y no funcionó”, admitió Lee.

Además, aprovechó el video para cuestionar duramente el sistema de atención en California. “No entiendo cómo puede existir un sistema así. Tenemos todos estos programas sociales donde se supone que se brinda ayuda a personas con problemas de salud mental y abuso de drogas”, dijo