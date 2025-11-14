UFC 322: Morales y Brady cumplen con el pesaje y definen eliminatoria por el cinturón welter

El ecuatoriano Michael Morales (18-0) se medirá al estadounidense Sean Brady (18-1) este sábado 15 de noviembre de 2025 en el Madison Square Garden de Nueva York, en un combate de peso welter que definirá al próximo retador al cinturón de la división, actualmente en manos de Jack Della Maddalena.

El presidente de UFC, Dana White, confirmó en la previa que el ganador de este duelo será el siguiente contendiente al título welter, que esa misma noche defenderá Della Maddalena ante el excampeón lightweight Islam Makhachev en el evento estelar de UFC 322.

Pesaje oficial y tensión en la previa

Este viernes, ambos peleadores cumplieron con el límite de la categoría. Michael Morales marcó 170.6 libras (con la libra de tolerancia permitida en peleas no titulares), mientras Sean Brady registró 169.5 libras.

Durante el careo del jueves, el ecuatoriano mostró confianza y dedicó palabras a sus compatriotas: “Muy feliz, gracias a todos por venir. Ecuatorianos, a demostrar esa arrechera el día sábado”. El nacido en Pasaje, de 26 años y ubicado en el puesto 8 del ranking welter, llega invicto y tras vencer por nocaut técnico al brasileño Gilbert Burns en mayo de 2025.

El rival y la importancia del combate

Sean Brady, de 32 años y actual número 2 del ranking, ostenta un récord de 8-1 en UFC y viene de someter al excampeón Leon Edwards en marzo de 2025. El estadounidense representa el reto más duro para Morales hasta la fecha y el ganador podría posicionarse directamente para disputar el cinturón welter en 2026.

Apoyo ecuatoriano en Nueva York

La comunidad ecuatoriana en Nueva York organizó un banderazo de apoyo el pasado jueves 13 de noviembre en Greeley Square Park. Cientos de tricolores se congregaron desde las 14h00 para respaldar a Morales, replicando el exitoso recibimiento que tuvo Marlon ‘Chito’ Vera en Miami.

El crecimiento de las artes marciales mixtas en Ecuador ha sido exponencial en los últimos años y el respaldo a los peleadores nacionales aumenta con cada evento internacional.

Horarios y transmisión

Las preliminares de UFC 322 iniciarán a las 20h00 hora de Ecuador, mientras la cartelera estelar arrancará a las 22h00. El combate de Morales vs Brady será uno de los primeros de la estelar, estimado alrededor de las 22h30.

La transmisión estará disponible en ESPN, Disney Plus y UFC Fight Pass.

Con esta victoria, Morales no solo mantendría su invicto, sino que podría ingresar al top 3 de la división y quedar a un paso de convertirse en el primer campeón ecuatoriano de UFC. Este sábado, en el icónico Madison Square Garden, el orense tendrá la oportunidad de consolidar su ascenso en la categoría más competitiva de la organización.