ULEAM conmemora 40 años con reconocimientos y proyecciones académicas

La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM) celebró el jueves 13 de noviembre su 40 aniversario de creación en Manta, durante una sesión solemne encabezada por el rector Marcos Zambrano, donde participaron autoridades nacionales y locales para reconocer la trayectoria institucional y presentar avances académicos y de infraestructura.

Reconocimientos institucionales en la conmemoración

La ceremonia reunió a representantes del ámbito político, académico y social. Entre los invitados destacados estuvieron Rosalía Arteaga, exvicepresidenta de Ecuador, quien recibió el Doctorado Honoris Causa, y Alberto Dahik, también exvicepresidente, quien participó en la entrega de la distinción.

Asimismo, el rector fundador Medardo Mora fue homenajeado con la Medalla Medardo Mora Solórzano, el máximo reconocimiento institucional de la ULEAM. A la sesión asistieron además el prefecto Leonardo Orlando y la alcaldesa de Manta, Marciana Valdivieso, quien resaltó la importancia histórica del pensamiento de Eloy Alfaro y el rol social de la universidad.

Mensaje del rector y eje humanista de la institución

En su intervención, el rector Marcos Zambrano destacó su recorrido dentro de la institución, desde estudiante hasta directivo, y señaló el compromiso histórico de la universidad con los valores de igualdad, justicia y dignidad humana.

Zambrano indicó que los 40 años representan un momento para reflexionar sobre los logros alcanzados y reforzar el compromiso con la comunidad. Subrayó además que el fortalecimiento institucional ha sido posible gracias a la colaboración entre gobiernos locales, gremios, organizaciones sociales y la comunidad universitaria.

El rector destacó la necesidad de formar una nueva generación de estudiantes con visión, preparación tecnológica y compromiso social, con el objetivo de contribuir al desarrollo de Manabí y del país.

Palabras de Rosalía Arteaga durante la entrega del Honoris Causa

Arteaga agradeció el reconocimiento y resaltó su relación histórica con la ULEAM, recordando su trabajo conjunto con Medardo Mora en procesos educativos y universitarios nacionales. Subrayó la importancia del laicismo, la excelencia académica y la formación humanista.

Durante su intervención, resaltó el papel del rector Zambrano en la vinculación con la comunidad y la modernización institucional. Señaló también el impacto de la universidad en sectores como la agricultura, la gastronomía, la investigación y la formación profesional.

Arteaga enfatizó que la educación superior debe preparar a los estudiantes para los retos tecnológicos actuales, relacionados con inteligencia artificial, robótica y ciencias aplicadas, manteniendo siempre el enfoque humanista que distingue a la ULEAM.

La evolución de la ULEAM y su modelo académico

La actual administración ha impulsado un modelo de simplificación estructural basado en el principio “menos es más”. Con ello, los decanatos pasaron de 27 a 11 y las direcciones de 36 a 14, logrando una optimización administrativa equivalente a 10 millones de dólares en ahorro.

Hoy, la ULEAM cuenta con 129 carreras de grado, 17 carreras técnicas y tecnológicas, 37 programas de posgrado y 4 especialidades médicas, lo que la convierte en una de las instituciones con mayor oferta académica de la zona 4 del país.

Proyectos académicos, científicos y de infraestructura

La institución desarrolla proyectos de alcance científico y social. Entre ellos están:

Instituto de Neurociencias , primer centro universitario público especializado en salud mental.

Clínicas odontológicas móviles , con más de 60.000 niños atendidos .

Plan de reforestación productiva , con más de un millón de plantas de cacao distribuidas .

Centro de Convenciones del Pacífico , con un avance del 50% .

Centro de Simulaciones Médicas , con una inversión de 16 millones de dólares .

Centros de investigación como SEINMAR, La Gota y La Sabana, enfocados en recursos hídricos, conservación y estudios marinos.

La ULEAM también avanza en la implementación de carreras orientadas a tecnologías emergentes, como Inteligencia Artificial, Redes y Robótica.