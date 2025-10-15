Al menos un muerto tras explosión de camioneta explotó frente a un centro comercial en Guayaquil

Una fuerte explosión de una camioneta alarmó a los residentes del norte de Guayaquil este martes 14 de octubre del 2025. Ocurrió pasadas las 18h40, cerca de un hotel y un centro comercial en la Avenida de las Américas, próxima al Aeropuerto José Joaquín de Olmedo. Según testigos, el vehículo comenzó a incendiarse antes de estallar dejando varias personas heridas y generando una nube de humo visible en varios sectores.

Residentes de sectores como Sauces 1, Kennedy, Urdesa y Simón Bolívar reportaron haber escuchado un fuerte estruendo. Testigos indicaron, a través de redes sociales, que el estallido resonó en múltiples ciudadelas del norte de la ciudad. Videos difundidos en redes sociales muestran el momento exacto de la explosión, con llamas cubriendo la calzada y las veredas cercanas al coche bomba.

Camioneta quedó destruida tras fuerte explosión

Residentes reportaron pánico en la zona, mientras el humo se elevaba en el cielo nocturno. El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil desplegó varias unidades para controlar el fuego, mientras personal de la Policía Nacional acordonó el área. Expertos en explosivos iniciaron investigaciones para determinar las causas del suceso. El evento se produce en un contexto de creciente preocupación por incidentes violentos en Guayaquil.

En videos que se difundieron a través de redes sociales se observa varias personas tiradas en la calzada y en las aceras tras la explosión del coche bomba. Varios afectados fueron ayudados por personas que se desplazaban por el sector y los trasladaron a diversas casas de salud. Se informó, de manera preliminar que una persona falleció producto de la onda expansiva.

Otra explotsión en el ingreso a la penitenciaría

El pasado 26 de septiembre, otro vehículo explotó en el ingreso a la Penitenciaría del Litoral, dejando restos esparcidos y requiriendo la intervención de bomberos, policías y militares. Aunque las autoridades no han confirmado una conexión entre ambos hechos, la similitud de los incidentes ha generado alerta en la ciudadanía y las fuerzas de seguridad.

El centro comercial afectado, ubicado en una de las zonas más transitadas de Guayaquil, es un punto neurálgico cerca del aeropuerto internacional. La explosión causó interrupciones en el tráfico y movilizó a equipos de emergencia, que atendieron a las personas heridas. Las autoridades han instado a la población a mantenerse alejada del sector mientras se realizan las investigaciones.

Este incidente se suma a los desafíos de seguridad que enfrenta Guayaquil, una de las ciudades más pobladas de Ecuador, donde en los últimos años se han reportado actos violentos relacionados con el crimen organizado. Según datos del Ministerio del Interior, los índices de violencia en la provincia del Guayas han aumentado en 2025, lo que ha llevado al Gobierno a reforzar la presencia policial y militar en la zona.