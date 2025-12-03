Última Superluna del 2025: guía completa para ver el evento astronómico.

El cielo nocturno regala su última gran función del año. Este 4 de diciembre de 2025 los observadores de todo el mundo podrán disfrutar de la última Superluna del 2025, un fenómeno que promete un brillo inigualable y un tamaño imponente.

Esta luna llena, conocida también como la “Luna Fría”, marca el cierre del ciclo de superlunas del año y se posiciona como una de las más “extremas” antes de 2042, según confirman expertos de la NASA. El evento se apreciará desde el anochecer del jueves y hasta la madrugada del viernes 5 de diciembre. No se necesita equipo especial para este espectáculo.

La fase de plenilunio, cuando la Luna está completamente iluminada, sucede precisamente cuando nuestro satélite natural se encuentra en su punto orbital más cercano a la Tierra, conocido como perigeo. Esta coincidencia provoca un aumento en el tamaño aparente de la última Superluna del 2025. Específicamente, los astrónomos calculan que la Luna se verá hasta un 14% más grande y un 30% más brillante que una luna llena promedio. Este acercamiento tiene un efecto medible sobre el planeta: provoca mareas más altas de lo normal, llamadas mareas de perigeo.

Cuándo y a qué hora exacta observar la última Superluna del 2025

El momento cumbre para la observación de la última Superluna del 2025 varía ligeramente según la zona horaria, pero el fenómeno será visible a lo largo de toda la noche. El punto de máxima iluminación, según el Observatorio Astronómico Nacional (IGN), se alcanzará a las 23:14 GMT del 4 de diciembre. Este momento clave significa que la Luna estará más cerca de su punto perigeo y ofrecerá su mayor esplendor.

Para la mayor parte del continente americano, la mejor hora para empezar a ver la última Superluna del 2025 resulta ser inmediatamente después de la puesta del sol. Mucha gente aprovecha este momento inicial para ver la Luna justo al elevarse sobre el horizonte. A continuación, presentamos los horarios de máxima iluminación en zonas horarias clave (4 de diciembre):

18:14 (Hora Estándar del Este de EE. UU. – EST)

17:14 (Hora Estándar del Centro de EE. UU. – CST)

18:14 (Hora de Colombia / Ecuador / Perú)

15:14 (Hora Estándar del Pacífico de EE. UU. – PST)

Consejos esenciales para una mejor observación

Ver esta última Superluna del 2025 es un ejercicio sencillo que no requiere telescopios ni binoculares, aunque estos últimos enriquecen la experiencia. Los expertos recomiendan buscar un lugar con el cielo despejado, orientado hacia el este tras el atardecer, para apreciar la Luna cuando comienza a subir. Siempre busque alejarse de la contaminación lumínica de las grandes ciudades, que disminuye la intensidad del brillo lunar y la visibilidad de otros cuerpos celestes.

El fenómeno también recibe el nombre de Luna de las Noches Largas, porque coincide con las noches más extensas del año cerca del solsticio de invierno en el hemisferio norte. Esto permite que la última Superluna del 2025 permanezca visible en el firmamento durante un tiempo superior al normal. Tanto la NASA como la NOAA confirman que este evento no representa riesgo alguno para la infraestructura o las comunidades terrestres.

Cómo fotografiar la última Superluna del 2025 como un experto

Fotografiar la última Superluna del 2025 representa un desafío y una oportunidad para los aficionados. Los fotógrafos profesionales ofrecen un consejo simple: no cometa el error de intentar capturar solo el disco lunar. Siempre incluya un elemento terrestre en el encuadre, como un edificio, un árbol, o una montaña, lo que otorga contexto y escala. El uso de un trípode es indispensable para evitar el movimiento de la cámara, garantizando así imágenes nítidas y espectaculares.

Además, sepa que el nombre tradicional “Luna Fría” procede de la cultura Mohawk de Norteamérica, que asociaba esta luna llena a la llegada de las temperaturas más bajas y las noches más prolongadas. Esto significa que la Luna de diciembre cierra los eventos astronómicos notables, dejando el cielo listo para la próxima superluna en noviembre de 2026. La fascinación por la última Superluna del 2025 motiva la educación astronómica y el interés público general.