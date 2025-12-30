ÚLTIMA HORA | Tres adultos fallecidos y dos niños heridos en el cantón Rocafuerte, provincia de Manabí

Un accidente de tránsito registrado en el ingreso al cantón Rocafuerte, en la provincia de Manabí, cobró la vida de dos mujeres y un hombre, todos adultos. Ellos se desplazaban en un vehículo de color negro que se impactó contra un bus de transporte de pasajeros. El micro, perteneciente a la cooperativa Turístico Manabí, resultó con su parte frontal destruida.

El choque frontal, que también dejó a dos niños heridos, se registró a las 17h20 de este martes 30 de diciembre del 2025. Los rescatistas del Cuerpo de Bomberos utilizaron equipos hidráulicos para rescatar al menos uno de los cuerpos de las víctimas mortales. El vehículo quedó destruido.

Noticia en desarollo…