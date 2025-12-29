Un amor sólido nacido en Hollywood: Chris Hemsworth y Elsa Pataky cumplen 15 años de matrimonio

Los reconocidos actores Chris Hemsworth y Elsa Pataky celebraron su decimoquinto aniversario de bodas el pasado viernes 26 de diciembre en Australia.

La pareja, considerada una de las más estables de la industria cinematográfica, conmemoró la fecha en un entorno tropical rodeada de sus tres hijos y familiares cercanos.

Una celebración en la intimidad familiar

Para marcar la ocasión, Elsa Pataky, de 49 años, publicó el domingo 28 de diciembre un video en su cuenta oficial de Instagram. En el metraje, ambientado con la pieza musical ‘Carefree Days’ de Peaceful Reveries, se observa al intérprete de ‘Thor’, de 42 años, disfrutando de las festividades navideñas. Las imágenes muestran a la pareja en actividades cotidianas, incluyendo juegos, estancias en la playa y cenas familiares, donde también estuvo presente el actor Liam Hemsworth.

La publicación fue acompañada por el mensaje “¡Felices fiestas!!”, destacando el ambiente relajado y de cercanía que caracteriza a la familia en su residencia habitual en Byron Bay.

Este gesto digital permite vislumbrar la dinámica de los actores fuera de los sets de rodaje, priorizando el tiempo de calidad en un entorno privado durante el cierre del 2025.

Cronología de una unión consolidada

La historia de esta relación se remonta a principios de 2010, cuando ambos fueron presentados por su agente de talentos mutuo. La conexión fue inmediata, y para septiembre de ese mismo año, oficializaron su noviazgo mediante su primera aparición conjunta en una alfombra roja. La rapidez de su compromiso sorprendió a los medios internacionales, pues apenas tres meses después, en diciembre de 2010, contrajeron nupcias.

El enlace matrimonial se llevó a cabo durante un fin de semana festivo en Australia, el país natal de Hemsworth. Desde aquel momento, la pareja ha mantenido una trayectoria pública enfocada en la vida saludable y la crianza de sus hijos, alejándose del foco mediático de Hollywood para establecerse en la costa australiana, una decisión que han señalado anteriormente como clave para su estabilidad.

El núcleo familiar Hemsworth-Pataky

A lo largo de estos 15 años, el matrimonio ha dado la bienvenida a tres hijos. Su primogénita, India, nació en 2012, seguida por los gemelos Tristan y Sasha en 2014. El crecimiento de su familia ha coincidido con el ascenso meteórico de la carrera de Hemsworth en el Universo Cinematográfico de Marvel. Así como la participación de Pataky en exitosas franquicias como “Fast & Furious”.

A pesar de las agendas laborales internacionales, la pareja ha logrado equilibrar sus proyectos profesionales con su vida personal. Este aniversario reafirma su posición como una de las uniones más duraderas del entorno artístico actual.