Explosión en Distrito de Educación de Machala dejó panfletos con amenazas contra jueces

Un artefacto explosivo detonó en las instalaciones del Distrito de Educación de Machala, provincia de El Oro, generando alarma en el sector La Aurora. Eran aproximadamente las 20h50 del miércoles 10 de diciembre. El incidente dejó un vehículo afectado y un panfleto con amenazas dirigidas a jueces locales que dicten prisión preventiva a integrantes de bandas criminales. Las amenazas alcanzan también al director de la cárcel de la ciudad.

La Policía acordonó el área para recolectar evidencias e iniciar investigaciones, en un contexto de creciente violencia carcelaria y organizada en la región. Reportes preliminares de medios locales indican que los moradores salieron de sus viviendas tras el fuerte estruendo, sin registrarse heridos. En el panfleto se amenaza a jueces que impongan prisión preventiva a miembros de organizaciones delictivas.

Machala sumida en la violencia e inseguridad

Fuentes policiales vinculan estas amenazas posiblemente a facciones de Los Lobos o Lobos Espejo, en respuesta a traslados recientes de reos y decisiones judiciales. Este ataque se produce días después de una masacre en la cárcel de Machala, donde el 7 de diciembre se hallaron trece reos muertos por asfixia con fundas plásticas. John Reimberg, ministro del Interior, anunció que diez presos confesaron su participación en esos hechos.

La autoridad gubernamental confirmó el traslado de estos sospechosos a la cárcel de máxima seguridad El Encuentro, en Santa Elena. “Se hizo la investigación, se determinaron los responsables, sabemos quiénes fueron, se tomaron las versiones por cada uno de ellos donde admiten lo que hicieron y la disposición que he dado es que se va a trasladar a los responsables a la cárcel del Encuentro“, declaró Reimberg.

Traslados a la cárcel del Encuentro

Los diez confesos pertenecen a Los Lobos, una de las bandas más grandes y violentas del país, y a Sao Box, una facción disidente que antes era aliada. Estos reos ya estaban programados para traslado a máxima seguridad, pero el proceso se adelantó tras la masacre. Previamente, el 9 de noviembre, otra violencia en el mismo penal dejó 27 reos muertos por asfixia, sumados a cuatro fallecidos horas antes, en enfrentamientos entre las mismas bandas rivales.

La cárcel de Machala ha sido epicentro de crisis penitenciaria en Ecuador en los últimos meses, con múltiples masacres atribuidas a disputas por control territorial entre grupos delictivos organizados. Desde 2021, más de 600 reos han muerto en prisiones ecuatorianas por enfrentamientos similares. El gobierno ha respondido con traslados masivos a El Encuentro y militarización de penales, en medio de un “conflicto armado interno”.

Presión sobre el sistema de justicia

La Policía activó operativos de seguridad reforzada para jueces amenazados y personal judicial en El Oro. Hasta el momento, no hay detenciones por la explosión en el Distrito de Educación. Investigaciones apuntan a intimidación relacionada con el reordenamiento penitenciario y presión sobre el sistema de justicia. Autoridades mantienen vigilancia en instalaciones públicas y residencias de funcionarios para prevenir nuevos atentados. (17)