Congreso de Honduras: Diputada Gladys Aurora López sufrió un atentado con artefacto explosivo

Un artefacto explosivo fue lanzado contra la diputada Gladys Aurora López, en el Congreso Nacional de Honduras. Ocurrió minutos antes de una sesión este jueves 8 de enero de 2026. El incidente ocurrió en los bajos del hemiciclo legislativo en Tegucigalpa. La congresista ofrecía declaraciones a la prensa, en medio de tensiones políticas por una moción de recuento de votos electorales.

López resultó herida en la espalda, cuello y cabeza, y la trasladaron a un centro médico para recibir atención. El ataque se produjo cuando López, actual representante en el Parlamento Centroamericano (Parlacen), se encontraba junto a otros diputados opositores. Entre ellos estaba el jefe de bancada Tomás Zambrano. El explosivo, descrito como un supuesto mortero, se arrojó desde la vía pública exterior al recinto.

Diputada Gladys Aurora López sufrió quemaduras

La detonación causó lesiones inmediatas, como quemaduras, dolor intenso, mareos y afectaciones auditivas, posiblemente con pérdida de audición en un oído. No se reportaron heridos adicionales en el sitio. El artefacto explotó a milímetros de la cabeza de la diputada e incluso el cabello le resultó quemado. Inmediatamente después del suceso, agentes policiales protegieron a la víctima y la auxiliaron. A López la evacuaron en un vehículo hacia un hospital en la capital hondureña.

Cámaras de seguridad del sistema 911 captaron el momento, mostrando a un individuo lanzando el objeto, lo que facilitará la identificación del responsable en la investigación en curso. En la casa de salud se informó que Gladys Aurora López estaba estable, pero que presentó quemaduras y una herida abierta.

Políticos y el presidente lamentaron el hecho

Luis Redondo, presidente del Congreso, condenó el acto de violencia y ordenó una revisión inmediata de las grabaciones para proceder legalmente. La Policía Nacional Civil y el Ejército reforzaron la seguridad en el perímetro del Parlamento, tanto interior como exterior, para prevenir incidentes adicionales. El presidente electo Nasry ‘Tito’ Asfura, del Partido Nacional, lamentó el evento y llamó a respetar la ley y promover la paz.

El contexto del atentado se enmarca en las tensiones postelectorales tras las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025. En esa jornada, el Partido Nacional obtuvo la victoria según resultados finales del Consejo Nacional Electoral (CNE) emitidos el 30 de diciembre. Redondo, del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), convocó la sesión para discutir una moción de recuento de votos, rechazada por la oposición integrada por los partidos Nacional y Liberal.

Autoridades investigan las motivaciones del ataque

Este incidente resalta las divisiones políticas en Honduras, donde el Congreso Nacional ha sido escenario de controversias electorales en años recientes. El Partido Nacional, principal fuerza opositora, ha denunciado intentos de alterar los resultados, mientras que Libre defiende la transparencia del proceso. Autoridades continúan investigando las motivaciones del ataque, sin descartar vínculos con el clima de confrontación actual.