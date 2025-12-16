Ataque armado en Los Esteros deja un fallecido y un herido. Dos crímenes en menos de tres horas en Manta

Un ataque armado registrado la noche de este lunes 15 de diciembre de 2025 dejó un fallecido y una persona herida en el barrio El Paraíso 1, de la parroquia Los Esteros. El hecho ocurrió alrededor de las 19h10, en este sector de la ciudad de Manta. El ataque se perpetró cuando la víctima caminaba por el sector y la interceptaron sujetos desconocidos quienes le dispararon en repetidas ocasiones.

A la víctima mortal se la identificó como Kenner Zambrano, de 20 años de edad, quien residía en el barrio La Florita, de la misma parroquia. Tras el ataque, su cuerpo quedó tendido sobre la acera, según confirmaron las autoridades que acudieron al lugar. Producto del mismo atentado, otra persona resultó herida por impactos de bala y la trasladaron de inmediato a una casa de salud, donde recibió atención médica.

Ataque armado causó temor en Los Esteros

Al sitio del crimen arribaron unidades de la Policía Nacional, que procedieron a acordonar la escena para preservar los indicios balísticos y levantar información preliminar. Agentes especializados iniciaron el levantamiento de evidencias y la recolección de versiones de moradores del sector. Todas estas acciones como parte de las primeras diligencias investigativas.

Minutos después del ataque, al menos dos mujeres llegaron al lugar y se identificaron como familiares de Kenner Zambrano. En medio de escenas de dolor, ambas reconocieron el cuerpo y se acercaron a la víctima. Personal policial intentaba controlar la situación y continuar con el procedimiento correspondiente. Se informó que Zambrano había llegado de visita a este sector de Los Esteros.

Aumento de las muertes violentas en el distrito

Este crimen se registró apenas horas después de otro hecho violento ocurrido la misma tarde en la ciudadela 20 de Mayo, donde a un hombre de 25 años lo asesinaron a tiros. En ese caso, a la víctima se la identificó como Erick Gudiño, quien también murió tras recibir múltiples disparos. En ese caso la víctima estaba en una esquina, frente a la iglesia, cuando llegaron sus verdugos y lo acribillaron.

Con estos dos casos reportados entre la tarde y la noche del lunes 15 de diciembre, asciende a 493 el número de muertes violentas registradas en lo que va del año en el Distrito Manta. Este distrito policial lo conforman también los cantones Montecristi y Jaramijó. En comparación con el 2024, cuando se registraron 331 muertes violentas, se ha presentado un incremento de cerca del 20% en este delito.

Las autoridades indicaron que ambos hechos son investigados de manera independiente y que, hasta el momento, no se ha confirmado si existe relación entre los dos ataques armados. Las unidades especializadas continúan con las indagaciones para determinar las circunstancias, motivaciones y posibles responsables. El cuerpo de Kenner Zambrano lo trasladaron al centro forense para la autopsia legal, mientras que la persona herida permanece bajo observación médica. (17)