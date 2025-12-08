Autobús escolar que transportaba 15 estudiantes se incendió. Autoridades de EE.UU. investigan las causas

Un autobús escolar con 15 estudiantes a bordo se incendió este lunes 7 de diciembre, en el condado de Erie, en el estado de Nueva York. La situación obligó a una evacuación inmediata por parte del conductor y el personal escolar. Según informó el distrito escolar local, todos los menores fueron puestos a salvo sin registrar lesiones. Las autoridades iniciaron una investigación para determinar qué provocó el incendio del vehículo.

El incidente ocurrió en una vía secundaria del condado mientras el autobús realizaba su ruta matutina. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor detectó humo proveniente de la parte posterior del vehículo. De manera inmediata se detuvo para aplicar los protocolos de emergencia. Los estudiantes descendieron rápidamente y se alejaron de la unidad antes de que las llamas se extendieron por la carrocería.

Autobús escolar quedó destruido por las llamas

Minutos después, equipos de bomberos del condado de Erie acudieron al lugar para contener el fuego y asegurar el área. El distrito escolar confirmó que el conductor actuó conforme a los procedimientos establecidos para incidentes con riesgo de incendio. Aquello permitió una evacuación ordenada y sin complicaciones. A los estudiantes los trasladaron a otro autobús oficial para continuar su ruta hacia la escuela.

Hasta el momento, no se han reportado daños a otros vehículos ni afectaciones a infraestructuras cercanas. Las autoridades locales iniciaron una revisión técnica del autobús para esclarecer el origen del fuego. Investigadores del departamento de bomberos señalaron que las primeras observaciones apuntan a un posible fallo mecánico. La revisión incluirá el sistema eléctrico, el motor y los componentes de seguridad.

Carretera cerrada por el lapso de 48 horas

El condado de Erie ha registrado en años recientes diversos casos de fallas mecánicas en vehículos de transporte escolar. Aquello ha motivado la implementación de controles preventivos y revisiones periódicas. En este contexto, la situación refuerza la importancia de los protocolos de seguridad y de la capacitación del personal encargado del transporte de estudiantes.

El distrito escolar reiteró su compromiso con la seguridad de los menores y aseguró que mantendrá informada a la comunidad una vez que concluyan las investigaciones oficiales. Mientras continúa la evaluación del siniestro, las autoridades recomendaron a los padres mantenerse atentos a los comunicados del distrito. Agentes policiales cerraron la carretera en la que se dio el hecho, por al menos 48 horas.