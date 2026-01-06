Extranjero, sospechoso de asalto, falleció tras ser brutalmente golpeado después de un asalto

Un ciudadano extranjero, sospechoso de cometer un asalto armado, murió la tarde del 4 de enero de 2026 en el cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha. Ocurrió tras ser agredido por un grupo de vecinos. El presunto delincuente disparó contra un ciudadano local antes de ser retenido y linchado. Según reportes policiales, la acción comunitaria derivó en la incineración de la motocicleta del sospechoso.

Tras ser rescatado por la Policía, al sospechoso lo trasladaron a un centro médico en Quito, donde falleció por politraumatismo. La víctima del asalto está estable, ya que los disparos se realizaron con un arma de fogueo. David Mejía, jefe de control del cantón Rumiñahui, detalló que al sospechoso lo neutralizaron los moradores. Ellos acudieron en auxilio del afectado inmediatamente después del asalto.

Extranjero no resistió las heridas por la golpiza

Los hechos quedaron registrados en videos difundidos en redes sociales. Allí se observa al individuo siendo golpeado con palos de escoba y otros objetos contundentes. Antes de la llegada de la Policía, los vecinos sustrajeron la motocicleta y el arma del presunto antisocial, intensificando la agresión. De acuerdo con el informe oficial, el asalto involucró dos disparos al tórax de la víctima, quien no sufrió lesiones graves gracias al uso de munición no letal.

Los agentes policiales intervinieron para evitar mayores incidentes de violencia, trasladando al detenido a una casa de salud en Quito. Pese a la atención médica, el fallecimiento se confirmó horas más tarde debido a las múltiples lesiones recibidas durante el linchamiento. Mejía indicó que el fallecido, un extranjero, estaría vinculado a otros hechos delictivos en sectores como Selva Alegre y Fajardo, en la misma provincia.

Incremento del 15% en reportes de asaltos armados

Estas conexiones forman parte de investigaciones en curso por parte de las autoridades. No se han revelado detalles adicionales sobre su identidad o antecedentes penales previos. En contexto, el cantón Rumiñahui ha registrado un aumento en incidentes de inseguridad urbana en los últimos años. Según datos del Ministerio del Interior de Ecuador, se trata de un incremento del 15% en reportes de asaltos armados entre 2024 y 2025.

Este tipo de eventos resalta los desafíos en el control delictivo en áreas periurbanas de Pichincha, donde la proximidad a Quito facilita la movilidad de grupos criminales. El oficial Mejía enfatizó la importancia de no intervenir directamente en situaciones de delito, advirtiendo que tales acciones pueden generar procesos penales contra los involucrados. “Se debe esperar la intervención de las autoridades para realizar el procedimiento correspondiente”, recalcó.