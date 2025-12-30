COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Mundo
Asia

Camión cargado con diferentes materiales se volcó sobre un auto y mató a su conductor

De acuerdo con las autoridades, el conductor del camión intentó esquivar a otro vehículo y se subió parcialmente al separador central.
Un conductor perdió la vida de manera instantánea cuando un camión cargado con material de construcción volcó y cayó sobre su auto.
El momento en que el camión se volca y cae sobre un auto de color blanco que circulaba a su lado.
Un conductor perdió la vida de manera instantánea cuando un camión cargado con material de construcción volcó y cayó sobre su auto.
El momento en que el camión se volca y cae sobre un auto de color blanco que circulaba a su lado.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Un conductor perdió la vida de manera instantánea cuando un camión cargado con material de construcción volcó y cayó sobre su auto. El desafortunado accidente ocurrió en una intersección del estado de Uttar Pradesh, en el norte de India. Todo ocurrió tras una maniobra evasiva realizada por el chofer del vehículo de carga para evitar una colisión, según informaron autoridades locales.

El accidente ocurrió en un cruce cercano a la carretera Rampur Nainital, una de las vías más transitadas de la región. Cámaras de seguridad instaladas en la zona captaron el momento del suceso. El conductor del camión intentó girar de forma brusca, perdió estabilidad y terminó volcado sobre el auto que circulaba. También intentó realizar un giro en una intersección. El impacto resultó directo y el peso del camión aplastó por completo al vehículo menor.

Camión se volcó sobre el auto de color blanco

De acuerdo con los reportes preliminares de la policía de tránsito, el conductor del camión intentó esquivar a otro vehículo y subió parcialmente al separador central. La combinación de la maniobra repentina y la carga pesada provocó que el camión se inclinara y cayera sobre la camioneta. El conductor de esta última murió en el lugar debido a la magnitud del impacto.

Autoridades confirmaron que el propietario del camión, un funcionario local, no se encontraba a bordo en el momento del siniestro. La identidad de la víctima no se difundió de inmediato, a la espera de notificar oficialmente a sus familiares, conforme a los protocolos establecidos. Tras el accidente, equipos de la policía, bomberos y servicios médicos acudieron al sitio para atender la emergencia.

El chofer del auto quedó atrapado en la carrocería

Las labores de rescate se extendieron durante varias horas debido a la complejidad de levantar el camión volcado. Fue necesario el uso de una grúa de gran capacidad para retirar el vehículo pesado y permitir la recuperación del cuerpo. El chofer del auto quedó atrapado dentro de la carrocería.

Como consecuencia del operativo, la circulación en la carretera Rampur–Nainital se interrumpió parcialmente, lo que generó largas filas y retrasos para los automovilistas. Las autoridades implementaron desvíos temporales mientras se realizaban las tareas de remoción de los restos y limpieza de la vía. Las investigaciones continúan para determinar las causas exactas del accidente. 

