Un ecuatoriano fue detenido por la Armada de Colombia en el Pacífico con un cargamento millonario de cocaína

Las aguas del Océano Pacífico se convirtieron nuevamente en el escenario de una persecución de alto perfil contra el crimen organizado transnacional. En una reciente operación de interdicción marítima, la Armada de Colombia logró asestar un duro golpe a las estructuras delictivas que utilizan este corredor para el envío de estupefacientes hacia el norte del continente. El resultado del despliegue táctico dejó no solo la incautación de una cantidad masiva de sustancias ilícitas, sino también la captura de tres individuos que tripulaban la nave, destacando entre ellos la detención de un hombre de nacionalidad ecuatoriana, quien junto a dos colombianos intentaba burlar los controles de seguridad.

El operativo se desencadenó gracias a las labores de vigilancia y control que las unidades de la Fuerza Naval del Pacífico mantienen de forma permanente en la región. Según el reporte oficial, los radares y sistemas de monitoreo detectaron una embarcación que se movilizaba de manera sospechosa sobre el mar, lo que encendió las alertas inmediatas en el centro de comando. Ante esta situación, la Armada de Colombia ordenó el despliegue de una Unidad de Reacción Rápida (URR) adscrita a la Estación de Guardacostas de Buenaventura, cuyos uniformados se desplazaron a toda velocidad hasta las coordenadas señaladas para verificar la situación y realizar la interdicción.

Hallazgo de la droga y logística criminal

Al interceptar la motonave y realizar la inspección de rigor, los efectivos militares se encontraron con un cargamento de grandes proporciones que ocupaba gran parte de la estructura de la lancha. En el interior de la embarcación, la Armada de Colombia descubrió un total de 93 bultos de diferentes tamaños, cuyo contenido, tras las pruebas iniciales, se asemejaba a las características físicas del clorhidrato de cocaína. Este hallazgo confirmó que el desplazamiento de la nave no era fortuito, sino que respondía a una operación logística de gran escala diseñada para mover toneladas de droga a través de fronteras marítimas internacionales.

Además del estupefaciente, los uniformados hallaron evidencias de la preparación logística para un viaje de larga duración en alta mar. Junto a los bultos de droga, se encontraron 700 galones de combustible, insumo vital para garantizar la autonomía de la lancha hasta su destino. Asimismo, la Armada de Colombia incautó sofisticados equipos de comunicación y navegación, herramientas que las redes de narcotráfico utilizan para coordinar las entregas y evadir a las autoridades. El peso total del alijo se verificó posteriormente, arrojando una cifra oficial de 2.782 kilogramos de clorhidrato de cocaína, una cantidad que representa un volumen inmenso de dosis fuera de las calles.

Impacto financiero a las mafias

El Comandante de Guardacostas del Pacífico, Capitán de Navío Fredman Edicson Jiménez, entregó detalles sobre la magnitud económica de este golpe. Según las estimaciones oficiales proporcionadas por la Armada de Colombia, la incautación de estas casi tres toneladas de droga evitó que ingresaran más de 133 millones de dólares a las finanzas de las organizaciones narcotraficantes. Este dinero, producto de la venta ilegal en los mercados internacionales, suele reinvertirse en armas y violencia, por lo que su bloqueo constituye un éxito estratégico para la estabilidad de la región y el debilitamiento de las bandas criminales.

El oficial Jiménez explicó que la embarcación tenía como destino final las costas de Centroamérica, una ruta habitual utilizada como puente para el trasiego de drogas hacia Norteamérica. La acción oportuna de la Armada de Colombia truncó este objetivo, demostrando la eficacia de los protocolos de respuesta rápida ante amenazas transnacionales. El capitán enfatizó que este tipo de resultados son fruto de las operaciones continuas que adelanta la institución contra el crimen, ratificando el compromiso de los uniformados con la protección de las comunidades costeras y el uso lícito de los espacios marítimos en el Pacífico colombiano.

Judicialización de los detenidos

Tras el aseguramiento de la embarcación en alta mar, tanto al material incautado como los tres tripulantes los trasladaron hasta el puerto para los trámites de ley. El ciudadano ecuatoriano y sus dos acompañantes colombianos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes por parte de la Armada de Colombia. Allí, funcionarios judiciales realizaron las Pruebas de Identificación Preliminar Homologada (PIPH) a los paquetes, confirmando positivo para cocaína. Ahora, los detenidos deberán enfrentar cargos penales por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, un delito que conlleva penas severas dada la cantidad transportada.

Este operativo resalta la naturaleza transfronteriza del narcotráfico, donde ciudadanos de distintos países son reclutados para tripular estas “lanchas rápidas” o semisumergibles. La Armada de Colombia señaló que continuará intensificando los patrullajes y la inteligencia naval para cerrar el cerco a estas organizaciones. La captura del ciudadano extranjero evidencia las redes de colaboración delictiva que operan entre los países vecinos, y cómo la fuerza pública trabaja para desmantelar estos eslabones logísticos que intentan utilizar el inmenso océano como una autopista para la ilegalidad.