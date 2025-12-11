Un Emelec que adeuda a la plantilla y sin poder inscribir jugadores anunció la contratación de Miller Bolaños para el 2026

Emelec sorprendió al fútbol ecuatoriano al confirmar el retorno de Miller Bolaños para la temporada 2026. Sorprendió porque el club mantiene deudas salariales con su plantilla y cuenta con impedimento para inscribir nuevos jugadores por varias sanciones en FIFA. El anuncio, oficializado en Guayaquil, reactivó la expectativa de una hinchada que observa con atención cada movimiento del club en medio de un escenario complejo. El delantero firmó un preacuerdo por dos años y se convirtió en el primer refuerzo del proyecto deportivo que encabeza la dirigencia liderada por Jorge Guzmán.

La contratación del ‘Killer’ llega tras varias semanas de especulaciones y negociaciones. Bolaños, actualmente con 35 años, llega procedente de Guayaquil City, donde dejó cifras destacadas en la Serie B durante 2025. Su rendimiento confirmó que mantiene su capacidad para definir en momentos clave, atributo que Emelec espera capitalizar en una campaña sin compromisos internacionales inmediatos.

Formado en las canteras eléctricas, Bolaños debutó en 2009 y construyó una relación especial con la afición. Fue figura determinante en los tricampeonatos de 2013, 2014 y 2015, etapa en la que superó los 50 goles y se consolidó como uno de los estandartes ofensivos. Su trayectoria internacional incluyó pasos por Gremio, Tijuana y Shanghai Shenhua. En 2020 vivió un segundo ciclo breve y turbulento, lo que convierte este nuevo retorno en una oportunidad para reivindicar su nombre en el club donde inició su carrera.

Emelec contrata, pero debe a la plantilla

El anuncio se produce en un momento en el que Emelec intenta reorganizar su estructura financiera. Las deudas acumuladas y sanciones impuestas por la FIFA han condicionado la capacidad del club para reforzarse en mercados recientes. Aunque la directiva no reveló cifras, priorizó el fichaje de Bolaños como un movimiento estratégico para apuntalar el ataque y transmitir liderazgo al resto del plantel.

“Como jugador, como hincha uno sufre, de ver al equipo que no está pasando por un bueno momento (…) No soy mucho de prometer. Creo que ya todos conocen mi trabajo. Que voy por estos colores, por esta camisa voy a dar todo de mi. Sobre todo por esta hinchada que se merece que el club esté en la posición que todos sabemos que es estar peleando torneos internacional, la LigaPro. Trabajo, sacrificio y volver a Emelec donde se merece”, dijo Bolaños.

Periodistas deportivos como Ronald Pin y María José Gavilanes reportaron que el jugador recibió ofertas del exterior, pero optó por volver a Guayaquil. Su decisión alimentó la ilusión de los seguidores, especialmente ante la posibilidad —no confirmada— de que se produzcan otros retornos de figuras históricas como Ángel Mena. Este escenario plantearía una dupla ofensiva que despierta nostalgia y expectativa.

It’s Miller Time. Club Sport Emelec informa que ha alcanzado un preacuerdo con Miller para su incorporación. Más detalles se comunicarán oportunamente.#vamosemelec⚡ pic.twitter.com/tRIuOIWiQE — Club Sport Emelec (@CSEmelec) December 11, 2025

La incorporación del ‘Killer’ también responde al objetivo de recomponer la identidad futbolística de un equipo que necesita reencontrar regularidad. Emelec encara 2026 con la urgencia de recuperar protagonismo local y mejorar su competitividad tras temporadas de altibajos.

El club aún debe resolver requisitos administrativos para inscribir al jugador, pero su llegada ya configura el primer golpe del mercado. Recientemente se fueron de Emelec los peruanos Christian Cueva y Alfonso Barco; sumado al venezolano Alexander González, todos por las deudas que el elenco guayaquileño tiene con ellos.