Un gato cae desde un edificio y hiere a un hombre que caminaba tranquilamente

Un hombre resultó herido leve, en Gijón, ciudad en España, después de que un gato cayera desde un cuarto piso y le impactara en la cabeza mientras caminaba por la vía pública. Esto motivó una denuncia en comisaría al no facilitar el propietario del animal sus datos personales.

El suceso tuvo lugar a media mañana en la calle Juan Alonso, una vía céntrica de la ciudad asturiana situada a escasos metros de la playa de San Lorenzo, según recogió el diario local El Comercio. El peatón caminaba por la acera cuando, de forma repentina, el animal se precipitó desde una ventana situada en un cuarto piso, impactando directamente contra su cabeza.

La caída desde varios metros de altura provocó un golpe considerable. Aunque las lesiones sufridas no revistieron gravedad, el afectado tuvo que acudir minutos después a un centro de salud cercano, donde fue atendido por personal sanitario. Fuentes consultadas indicaron que el hombre presentaba contusiones compatibles con el impacto.

El origen de la caída del felino no se determinó en el momento de los hechos. No se ha aclarado si el animal se encontraba trepando por la ventana, si perdió el equilibrio o si se trató de un descuido relacionado con la falta de medidas de seguridad en el inmueble.

Actuación del propietario y denuncia

Tras el accidente, el propietario del gato bajó rápidamente a la calle, recogió al animal y regresó al edificio. De acuerdo con el relato de testigos, no facilitó sus datos personales al herido antes de entrar en el portal, lo que motivó que el peatón decidiera interponer una denuncia en comisaría para que se pudiera esclarecer lo ocurrido e identificar al responsable.

La Policía Local de Gijón fue alertada por personas que presenciaron el incidente y se desplazó hasta el lugar. Los agentes comprobaron el estado del herido y valoraron si era necesaria una intervención adicional. Sin embargo, cuando llegaron, el gato ya no se encontraba en la vía pública.

La denuncia busca determinar posibles responsabilidades civiles, ya que la normativa contempla que los propietarios de animales deben adoptar medidas para evitar riesgos a terceros, especialmente en viviendas situadas en alturas elevadas.

Contexto y antecedentes

Los accidentes relacionados con la caída de animales domésticos desde edificios no son habituales, pero sí están documentados en distintos puntos de España. Veterinarios y asociaciones de protección animal recuerdan que la instalación de redes o sistemas de seguridad en ventanas y balcones reduce significativamente este tipo de incidentes, tanto para la seguridad de las personas como para la de los propios animales.

En este caso concreto, el gato sobrevivió a la caída y al impacto sin aparentes consecuencias graves, según las informaciones disponibles. No obstante, el incidente generó sorpresa entre los viandantes y reabrió el debate sobre la tenencia responsable de mascotas en entornos urbanos densamente poblados.

Las autoridades locales no han informado, por el momento, de sanciones, a la espera de que avance la investigación derivada de la denuncia presentada.