Robo millonario en banco de Alemania: ladrones vaciaron más de mil cajas de seguridad de una bóveda

Un grupo de delincuentes ingresó a la cámara acorazada de una sucursal del banco Sparkasse en Gelsenkirchen, al oeste de Alemania y cometió el robo del siglo. Durante las fiestas navideñas, los delincuentes perforaron una pared desde un edificio contiguo y vaciaron más de 3 mil cajas de seguridad. Se estima que el valor de lo robado bordea los 31 millones de dólares, entre dinero, joyas y otros artículos.

El robo, perpetrado aprovechando el cierre de la entidad por Navidad, se descubrió recién el lunes 29 de diciembre tras activarse una alarma de incendio. Aquello alertó a policías y bomberos. No hay detenidos hasta el momento. Los ladrones utilizaron un taladro de gran potencia para abrir un agujero en la pared de la bóveda desde un garaje subterráneo adyacente.

Alerta entre los clientes del banco en Alemania

A través del hueco en la pared accedieron a las cajas que contenían dinero en efectivo, oro, joyas y documentos valiosos. Según la policía, más del 95% de las aproximadamente 3.250 cajas de seguridad fueron forzadas. El impacto afectó directamente a unos 2.700 clientes, muchos de los cuales se congregaron frente a la sucursal exigiendo información sobre sus pertenencias.

Las cajas están aseguradas por un monto promedio de 11 mil dólares cada una, aunque el contenido real podría superar esa cifra en algunos casos, pendiente de evaluación individual. La investigación policial se centra en el análisis de cámaras de videovigilancia del sector. Estas habrían captado a varios sospechosos movilizándose en un Audi RS6 con matrícula robada, visto saliendo del garaje el lunes temprano.

Comparado con operaciones cinematográficas

Además, se examinan prendas incautadas en allanamientos relacionados para detectar posibles rastros de ADN, sangre o fibras. El modus operandi, caracterizado por su precisión y profesionalismo, sugiere la participación de una banda organizada especializada en robos a bóvedas bancarias. Fuentes policiales han comparado la ejecución con operaciones cinematográficas por su planificación durante el periodo de menor vigilancia.

Gelsenkirchen, ubicada en el estado de Renania del Norte-Westfalia, mantiene un dispositivo de seguridad reforzado mientras avanza la pesquisa. La Sparkasse ha informado que contactará por escrito a los clientes afectados para coordinar la verificación de pérdidas. Este atraco en Alemania resalta los riesgos asociados a las cajas de seguridad bancarias, cuyo contenido no es conocido por la entidad, complicando la cuantificación exacta de daños.

Las autoridades continúan recolectando testimonios de testigos que reportaron movimientos sospechosos en el garaje durante el fin de semana festivo. Hasta el cierre de esta edición, no se reportan avances en la identificación de los autores, y la policía solicita colaboración ciudadana para proporcionar información relevante.