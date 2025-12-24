COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Seguridad
Delincuencia

Asalto armado, en el norte de Quito, dejó un hombre herido y el robo de 100 mil dólares

La modalidad de sacapintas continúa siendo una de las principales preocupaciones de las autoridades en zonas comerciales y financieras de Quito.
Un grupo de sacapintas robó aproximadamente 100 mil dólares a dos ciudadanos chinos y un ecuatoriano tras un retiro bancario.
El dinero fue retirado de una agencia bancaria ubicada en el norte de Quito. (Foto generada por IA)
Un grupo de sacapintas robó aproximadamente 100 mil dólares a dos ciudadanos chinos y un ecuatoriano tras un retiro bancario.
El dinero fue retirado de una agencia bancaria ubicada en el norte de Quito. (Foto generada por IA)

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

