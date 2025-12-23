COMUNIDAD POR USD 1
Hace 6 meses
Mundo
Estados Unidos

Arrestan a sospechoso que intentó disparar a un policía durante un robo en Estados Unidos

El uniformado reacciona de inmediato al percatarse de la amenaza, desenfunda su arma y procede a neutralizar al sospechoso mediante maniobras de control físico.
Un hombre de 21 años resultó arrestado en Ohio, Estados Unidos, tras intentar disparar contra un agente de policía durante un presunto robo en una tienda Walmart.
Momento en el que el sospechoso apunta con un arma de fuego a un policía con el fin de disparar.
Un hombre de 21 años resultó arrestado en Ohio, Estados Unidos, tras intentar disparar contra un agente de policía durante un presunto robo en una tienda Walmart. El hecho ocurrió en presencia de clientes y empleados y quedó registrado por cámaras de seguridad. El hecho terminó sin personas heridas gracias a la intervención de un trabajador del establecimiento y del uniformado, informó la Policía del condado de Ohio.

De acuerdo con el reporte oficial, el incidente se produjo cuando agentes acudieron al local comercial por una denuncia de intento de robo. En el video divulgado posteriormente por la Policía se observa a un hombre y una mujer sentados de manera aparentemente tranquila dentro de la tienda. Segundos después, el sospechoso gira hacia su derecha, extrae un arma de fuego y se genera una situación de tensión en el área.

Conmoción en Estados Unidos por el video

En las imágenes se escucha a la mujer gritar repetidamente “no, no, no”, mientras un empleado del Walmart que transitaba por el lugar se abalanza sobre el sospechoso para intentar desarmarlo. El trabajador logra bloquear parcialmente los movimientos de los brazos del individuo, este consigue apuntar el arma en dirección a un agente policial que se encontraba a su izquierda.

El uniformado reacciona de inmediato al percatarse de la amenaza, desenfunda su arma y procede a neutralizar al sospechoso mediante maniobras de control físico. Con apoyo del empleado que intervino inicialmente, el agente logra reducir al hombre y someterlo en el suelo, evitando que se efectuaran disparos. La Policía confirmó que ningún civil, trabajador ni agente resultó herido durante el procedimiento.

Cargos por agresión a un policía y posesión de drogas

Las autoridades identificaron al detenido como Shane Newman, de 21 años. Según el informe policial, tanto Newman como la mujer que lo acompañaba estaban siendo procesados inicialmente por intento de robo. Tras el incidente, al joven se le sumaron cargos adicionales por intento de asesinato, agresión a un agente de la paz y posesión de drogas. A la mujer involucrada la pusieron a disposición de las autoridades judiciales.

El Departamento de Policía señaló que el video fue difundido con fines informativos y de transparencia, y para destacar la rápida respuesta que evitó un desenlace con víctimas. Las autoridades reiteraron que los agentes reciben entrenamiento para actuar ante amenazas armadas en espacios públicos. La cooperación de civiles, como en este caso, puede ser determinante para preservar vidas, siempre que no ponga en riesgo su integridad.

