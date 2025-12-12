COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Seguridad
Sicariato

Hombre fue asesinado al estilo sicariato en plena avenida Mariscal Sucre, norte de Quito

En la capital, entre enero y mayo se reportaron 94 muertes violentas en los diferentes sectores, según la Policía Nacional.
Un hombre de aproximadamente 25 años resultó asesinado con un disparo en la cabeza la mañana de este viernes 12 de diciembre del 2025.
La víctima se desplomó en medio de la acera tras ser atacada a balazos en el norte de Quito.
Un hombre de aproximadamente 25 años resultó asesinado con un disparo en la cabeza la mañana de este viernes 12 de diciembre del 2025.
La víctima se desplomó en medio de la acera tras ser atacada a balazos en el norte de Quito.

Un hombre de aproximadamente 25 años resultó asesinado con un disparo en la cabeza la mañana de este viernes 12 de diciembre del 2025. Ocurrió en el norte de Quito, sobre la avenida Mariscal Sucre y Legarda, en el sector de San Carlos. El ataque ocurrió pasadas las 07h00, mientras la víctima caminaba por una acera, según información preliminar de la Policía Nacional.

Personal de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased) y Criminalística investiga el caso, que se presume como un sicariato. De acuerdo con reportes policiales, el ciudadano resultó atacado por sujetos desconocidos que le propinaron impactos de bala en la cabeza. Equipos del Cuerpo de Bomberos de Quito llegaron al lugar para brindar asistencia, pero constataron que la persona ya no presentaba signos vitales.

El crimen ocurrió en el norte de Quito

La víctima no ha sido identificada hasta el momento. Las autoridades recaban indicios balísticos y revisan cámaras de seguridad del sector para esclarecer los detalles del crimen y establecer posibles móviles. El hecho generó congestión vehicular en la zona, con cierre parcial de vías gestionado por la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

Este asesinato se suma a la ola de violencia que afecta a Quito y al país. En 2025, Ecuador ha registrado un aumento significativo en homicidios intencionales, superando los 7 mil casos hasta noviembre, según datos preliminares de la Policía Nacional. En la capital, entre enero y mayo se reportaron 94 muertes violentas, un incremento del 32,4% respecto al mismo período de 2024. La mayoría de estos crímenes están vinculados al crimen organizado, con armas de fuego como principal medio.

Operativos para dar con los causantes del hecho

Quito, tradicionalmente menos afectada que provincias costeras como Guayas o Manabí, ha visto una expansión de la violencia hacia sectores céntricos y periféricos. Las investigaciones de la Dinased buscan identificar a los responsables y determinar si el ataque responde a ajustes de cuentas o disputas territoriales, comunes en hechos de sicariato. Autoridades mantienen operativos en el área para recopilar más evidencia. (17)

