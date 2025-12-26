México: Intensas lluvias dejan un muerto y causan afectaciones en seis localidades de Veracruz

Un hombre falleció en el municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz, en México, tras ser arrastrado por la corriente de un arroyo mientras intentaba cruzarlo. El hecho se dio en medio de intensas lluvias registradas el 25 de diciembre en la región de Los Tuxtlas. El incidente ocurrió en una comunidad local de Veracruz, donde las precipitaciones provocaron crecidas repentinas en ríos y arroyos que afectaron cientos de viviendas.

Las intensas lluvias dejaron graves inundaciones en seis localidades veracruzanas, incluyendo desbordamientos en Catemaco y Ángel R. Cabada. Autoridades de Protección Civil estatal reportaron que las lluvias ocasionaron el desbordamiento de un río. También se registraron encharcamientos viales, ingreso de agua a viviendas y daños materiales que aún están en evaluación.

Varios municipios de México en alerta

La víctima perdió la vida al intentar cruzar el arroyo crecido, y su cuerpo lo localizaron río abajo tras operativos de búsqueda. Protección Civil emitió un llamado a la población para evitar cruzar ríos, arroyos o vialidades inundadas, y mantenerse informada a través de canales oficiales. Las labores de atención y monitoreo continúan en la zona afectada, donde se han reportado vehículos varados y calles convertidas en corrientes de lodo.

Estas precipitaciones se deben a un canal de baja presión sobre el sureste de México. Este se combinó con una vaguada en altura y una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera en el Golfo de México. Ese es el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). El pronóstico indicaba lluvias puntuales torrenciales en regiones como Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca en Veracruz.

Posibilidad de más lluvias en los próximos días

El este de México, particularmente Veracruz, ha enfrentado eventos similares en meses anteriores. Por ejemplo, las lluvias extraordinarias de octubre de 2025 que afectan múltiples estados y causaron decenas de fallecimientos por inundaciones y deslaves. Las autoridades mantienen vigilancia ante la posibilidad de más precipitaciones en los próximos días, aunque se espera una disminución gradual.

Hasta el momento, no se reportan más víctimas mortales por este evento específico, y los daños a infraestructura y viviendas siguen en cuantificación por parte de las instancias correspondientes. El desbordamiento de ríos y arroyos ha dejado cientos de viviendas afectadas. Miles de personas se encuentran en estado de damnificación, reportaron las autoridades de Veracruz.