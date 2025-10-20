Un hombre fue disparado en una plazoleta ubicada cerca a la Basílica y el Municipio de Montecristi

A Teddy Figueroa Zambrano lo balearon la plazoleta Eloy Alfaro, ubicada cerca a la Basílica de la Virgen de Monserrate y el Municipio de Montecristi. El ataque, perpetrado por sicarios que huyeron en una camioneta, dejó a Figueroa gravemente herido. Se conoció que la esposa y su hija de dos años, quienes lo acompañaban, resultaron ilesas. La Policía Nacional investiga el móvil del atentado.

Se investiga también la posible relación con una camioneta incendiada hallada minutos después. El ataque ocurrió tras la visita de la familia a la Basílica de la Virgen de Monserrate. Figueroa, su esposa y su hija, residentes de Machalilla en el cantón Puerto López, llegaron a Montecristi en una camioneta doble cabina. Tras salir del templo, se sentaron en una banca de la plazoleta cuando desconocidos dispararon al menos tres veces contra Figueroa.

Atentado se dio cerca a la Basílica de Montecristi

Los atacantes escaparon rápidamente en una camioneta, según testigos. A la víctima, aún con vida, la trasladaron de emergencia a un centro de salud, donde permanece en estado crítico hasta el cierre de esta nota. Minutos después del ataque, las autoridades reportaron una camioneta en llamas en la parte posterior del cementerio de Montecristi. La Policía Nacional investiga si este vehículo está vinculado con los sicarios que atentaron contra Figueroa.

Agentes acudieron al lugar del ataque para recabar evidencias y testimonios, iniciando una investigación para identificar a los responsables y determinar el motivo del hecho violento. La plazoleta Eloy Alfaro, un espacio público concurrido por su cercanía a la Basílica y el Municipio, es un punto de referencia en Montecristi, conocido por su relevancia histórica y turística.

Consternación por el ataque en espacio público

Este ataque armado se suma a una serie de incidentes violentos en la provincia de Manabí, que en los últimos años ha enfrentado un incremento de actos delictivos relacionados con el crimen organizado. Las autoridades han intensificado operativos en la zona para combatir la inseguridad, aunque el caso de Figueroa evidencia los desafíos persistentes.

La Policía Nacional no ha proporcionado detalles adicionales sobre el estado de salud de Figueroa ni sobre posibles sospechosos. Se espera que las investigaciones, apoyadas en el análisis de cámaras de seguridad y pericias forenses, esclarezcan los hechos. Mientras tanto, la comunidad de Montecristi permanece consternada por el ataque ocurrido en un lugar emblemático de la ciudad. (17)