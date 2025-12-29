Un hombre mató a puñaladas a cinco niños y cuatro adultos tras discutir con su esposa, en Surinam

Un hombre fue arrestado tras un ataque con arma blanca que dejó nueve personas fallecidas —cinco niños y cuatro adultos— en Paramaribo, capital de Surinam, informaron las autoridades locales.

De acuerdo con un comunicado policial, el hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la vía Hadji Iding Soemitaweg, donde el agresor atacó a varias personas con un objeto punzante. Entre las víctimas se encuentran cuatro hijos del principal sospechoso, además de una pareja de adultos mayores que residía en las inmediaciones y miembros de otra familia del sector.

Las autoridades confirmaron que un sexto niño y un adulto resultaron gravemente heridos a quienes trasladaron de urgencia al Hospital Académico de Paramaribo, donde permanecen bajo atención médica especializada. Asimismo, se informó que una hija mayor del sospechoso sobrevivió, aunque presenta heridas de gravedad y su estado es crítico.

Según reportes de medios locales, antes del ataque el hombre habría mantenido una discusión telefónica con su esposa. La Policía precisó que el sospechoso quedó detenido. Además se iniciaron investigaciones para establecer la secuencia exacta de los hechos y el móvil del crimen.

Investigación y antecedentes

Fuentes policiales indicaron que el caso es tratado como homicidio múltiple y que se recaban testimonios de vecinos, además de pericias en la escena. Los investigadores analizan también antecedentes personales del detenido para determinar factores que pudieron incidir en el ataque.

Vecinos de la localidad de Commewijne, al este de la capital, señalaron a la prensa que el hombre padecía trastornos mentales. De acuerdo con las pesquisas preliminares, el sospechoso habría enfrentado problemas psicológicos durante un período prolongado, situación que, según los investigadores, contribuyó a la ruptura de su matrimonio. Los cuatro hijos se encontraban bajo su custodia al momento del ataque.

Las autoridades subrayaron que estas referencias forman parte de líneas de investigación y que los resultados finales dependerán de los informes forenses y evaluaciones clínicas correspondientes.

Reacciones de las autoridades de Surinam

La presidenta de Surinam, Jenny Simons, expresó su pesar a través de redes sociales. En su mensaje, lamentó la pérdida de vidas y manifestó solidaridad con los familiares y allegados de las víctimas.

La mandataria señaló que se trata de un hecho que conmociona al país y envió mensajes de fortaleza y consuelo a quienes atraviesan este momento. Las autoridades nacionales indicaron que se brindará acompañamiento institucional a los afectados y que el caso recibirá seguimiento prioritario.

Contexto y próximos pasos

El ataque ha generado conmoción en Paramaribo y reabrió el debate público sobre salud mental, violencia doméstica y mecanismos de prevención. La Policía reiteró que continuará informando conforme avance la investigación y pidió a la ciudadanía evitar la difusión de rumores y colaborar con información verificable.

El detenido permanecerá a disposición de la justicia. Mientras, mientras se desarrollan las diligencias judiciales y se definen medidas cautelares conforme a la ley vigente en Surinam.