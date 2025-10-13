Un hombre murió frente a una iglesia tras recibir varios disparos en la ciudad de Manta

A un hombre de 28 años, identificado como Gustavo Domínguez, lo asesinaron a disparos este lunes 13 de octubre del 2025. Ocurrió aproximadamente a las 14h30 frente a la iglesia católica de la ciudadela El Palmar, en Manta, provincia de Manabí. El ataque, perpetrado por sujetos armados, ocurrió mientras la víctima caminaba por el sector, según vecinos que se encontraban en el lugar. El ataque se dio en la calle 1 y avenida 6.

Según información preliminar de la Policía Nacional, Domínguez recibió tres disparos y, tras intentar huir, se desplomó a unos 20 metros del lugar del ataque. El cuerpo quedó a un costado de la calle. Vecinos del sector, consternados por el hecho, cubrieron el cuerpo con una sábana de color blanco mientras aguardaban la llegada de las autoridades.

Los disparos se escucharon a varias cuadras

El suceso tuvo lugar cerca de una unidad educativa, lo que generó alarma entre los residentes de la zona. Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar para iniciar las investigaciones y recabar indicios sobre los responsables del crimen. Hasta el momento, no reportan detenciones ni se establece el móvil del ataque. Las autoridades acordonaron la escena para facilitar el trabajo de los peritos.

La ciudadela El Palmar, un sector residencial de Manta, ha sido escenario de hechos violentos en los últimos años. Aquello ha incrementado la preocupación de los habitantes por la seguridad en la zona. Este incidente se suma a otros casos de violencia armada registrados en la ciudad, que enfrenta retos relacionados con el crimen organizado y la delincuencia común.

Información sobre las posibles causas del ataque

Los vecinos expresaron su temor ante la cercanía del ataque a una escuela, señalando la necesidad de mayor presencia policial en el sector. “Es preocupante que estas cosas pasen a plena luz del día y cerca de un lugar donde hay niños”, comentó un residente que prefirió mantener su identidad en reserva. Las autoridades han indicado que continuarán con las investigaciones para esclarecer el caso y dar con los responsables.

Se espera que en las próximas horas se realice el levantamiento del cuerpo y se amplíe la información sobre las posibles causas del ataque. Este hecho ha reavivado el debate sobre la seguridad ciudadana en Manta, una de las principales ciudades de Manabí, donde los índices de violencia han generado llamados a reforzar las medidas de control y prevención. La Policía Nacional no ha proporcionado más detalles hasta el cierre de esta nota. (17)