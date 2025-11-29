Un hombre resultó herido cuando su moto y un bus colisionaron, el accidente se registró en Portoviejo

Un aparatoso accidente de tránsito dejó herido a un hombre identificado como Carlos Intriago, de aproximadamente 50 años de edad, luego de que su motocicleta fuera impactada por un bus de servicio urbano. El siniestro de tránsito ocurrió alrededor de las 15h50 de ayer en la intersección de la calle América y la avenida Manabí, a la altura del sector conocido como la Casa Rosada.

El fuerte estruendo de la colisión alertó a los transeúntes y comerciantes de la zona, quienes al dirigir su mirada a la calzada observaron a Intriago tendido sobre el pavimento y su vehículo liviano atrapado bajo la carrocería de un bus de la cooperativa Ciudad del Valle, disco que cubría la ruta 1.

Según testigos presenciales, el impacto fue violento. “Tras el choque, el señor se golpeó la cabeza contra el pavimento y quedó inconsciente. Sangraba profusamente. Portaba un casco, pero de tipo semimicrófono que solo cubre la parte superior, lo que no evitó las lesiones”, relataron las personas que presenciaron el hecho.

Evacuación y fuga

Tras el incidente, los pasajeros del microbús debieron evacuar la unidad por la puerta posterior, ya que la puerta delantera estaba bloqueada por la motocicleta aplastada. Entre la confusión del momento y el descenso de los pasajeros, testigos afirman que el conductor del bus abandonó el lugar de los hechos.

Agentes de Portovial, que se encontraban en un procedimiento a tres cuadras del sitio, y policías motorizados que patrullaban el sector fueron los primeros en arribar para cercar la zona y gestionar el tráfico.

Asistencia ciudadana y demora de la ambulancia

Hubo malestar entre los presentes por la demora de los servicios de emergencia. Ante la espera, una ciudadana con conocimientos de primeros auxilios asistió al herido, logrando que recuperara la conciencia antes de la llegada de los paramédicos. Transcurridos más de 10 minutos, una ambulancia del Ministerio de Salud Pública (MSP) arribó al sitio.

Los paramédicos confirmaron que la víctima presentaba una herida considerable en la cabeza y una evidente lesión con inflamación severa en el tobillo de la pierna derecha. Tras ser estabilizado, Intriago fue trasladado a una casa de salud, acompañado por familiares que llegaron al lugar poco después.

Investigación tras accidente que dejó un hombre herido

La intersección cuenta con una cámara de videovigilancia del ECU-911, además de múltiples cámaras de seguridad de locales privados. Estas grabaciones serán piezas clave para que los peritos de tránsito determinen la dinámica del accidente y establezcan responsabilidades. Ambos vehículos fueron trasladados a los patios de retención vehicular para las diligencias de ley. (04)