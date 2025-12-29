Voraz incendio devastó gran parte del histórico colegio Marista en el sur de Brasil

Un incendio de gran magnitud se desató en el Colegio Marista Santa María, ubicado en el centro de Santa María, estado de Rio Grande do Sul, en Brasil. El siniestro consumió parte de las instalaciones de esta institución educativa centenaria, activando un amplio operativo de emergencia por parte de bomberos. Por varias horas las autoridades locales trabajaron para contener las llamas y garantizar la seguridad pública.

Aunque no se reportaron víctimas inmediatas, el fuego se propagó rápidamente en el histórico colegio Marista, uno de los más antiguos de Brasil. Las llamas eran visibles desde diversos puntos de la ciudad, lo que generó alarma entre los residentes. Las labores de control del fuego comenzaron inmediatamente tras la alerta, con la llegada de múltiples unidades de bomberos. Las unidades trabajaron para extinguir las llamas y prevenir su expansión a edificios adyacentes.

Incendio se veía desde varias cuadras a la redonda

Como medida preventiva, se restringió el tránsito vehicular y peatonal en las calles aledañas, facilitando el acceso de los vehículos de emergencia. Aquello ayudó a minimizar riesgos para la población. Fuentes locales indicaron que el operativo incluyó el uso de camiones cisterna y equipos especializados, logrando contener el incendio tras varias horas de intervención intensiva.

El Colegio Marista Santa María, fundado hace 120 años, representa un pilar educativo en la región. Su historia se remonta a la llegada de los primeros Hermanos Maristas a Santa María, quienes inicialmente establecieron la Escuela São Luís. Luego, este evolucionó hasta convertirse en la institución actual. Mantiene una trayectoria marcada por la excelencia en educación integral, desde la infantil hasta la secundaria.

En el 2013 hubo un gran incendio en esa ciudad

El colegio Marista es reconocido por su compromiso con valores católicos y el desarrollo comunitario, atendiendo a miles de estudiantes a lo largo de su existencia. En 2025, precisamente, celebraba su aniversario 120, destacando su rol como espacio de aprendizaje y descubrimiento en Rio Grande do Sul.

Este incidente ocurre en una ciudad marcada por tragedias previas relacionadas con incendios. Santa María es conocida por el devastador siniestro en la discoteca Kiss el 27 de enero de 2013, donde un fuego causado por pirotecnia defectuosa cobró la vida de 242 personas. La mayoría eran jóvenes universitarios, y dejó más de 600 heridos. Aquel evento, uno de los peores en la historia reciente de Brasil, impulsó reformas en normas de seguridad contra incendios en locales públicos y educativos a nivel nacional.

Símbolo de la educación marista en el sur de Brasil

Según registros históricos, instituciones educativas han enfrentado siniestros por causas variadas, como cortocircuitos o negligencias en el mantenimiento. En este caso, las autoridades han iniciado una investigación para determinar las causas exactas del fuego en el Colegio Marista Santa María, con énfasis en evaluar daños estructurales y posibles impactos en el calendario académico.

Hasta el momento, no se han reportado heridos ni fallecidos, y el foco se mantiene en la evaluación de pérdidas materiales. La comunidad educativa ha expresado preocupación por la preservación del patrimonio histórico del edificio, considerado un símbolo de la educación marista en el sur de Brasil. Equipos de peritos trabajan en el sitio para cuantificar daños, mientras se coordina con la red Marista para apoyar la continuidad de actividades escolares.