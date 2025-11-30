Un joven fue asesinado mientras ayudaba con los arreglos fúnebres de otra víctima de un atentado, el hecho ocurrió en Pasaje, El Oro

La ola de violencia que azota al sur del litoral ecuatoriano alcanzó niveles alarmantes este domingo 30 de noviembre en el cantón Pasaje, provincia de El Oro. La tranquilidad de una ceremonia fúnebre se vio brutalmente interrumpida cuando sujetos armados irrumpieron en una vivienda privada. El objetivo de los atacantes era claro: acabar con la vida de un joven que se encontraba en el sitio, quien recibió múltiples impactos de bala ante la mirada atónita de los presentes.

El hecho de sangre ocurrió pasadas las 15h00. Según testigos, los criminales actuaron sin contemplación alguna, disparando directamente contra la víctima, cuyo cuerpo quedó tendido al pie de las lámparas fúnebres que habían colocado el inmueble.

Los criminales llegaron directamente para atacar al joven

La escena generó asombro y terror entre quienes asistían al lugar, evidenciando que ni siquiera los momentos de duelo son respetados por la delincuencia. Este ataque se registró apenas horas después de que se reportara otra muerte violenta en la misma localidad, lo que demuestra que la seguridad para un joven en esta zona es cada vez más precaria.

Precisamente, el lugar donde ocurrió el segundo ataque estaba siendo arreglado para las honras fúnebres de Anthony Joel Gallegos Atariguana. Este ciudadano, de apenas 21 años, también falleció de manera violenta la madrugada del mismo domingo. Según los reportes, un joven se encontraba libando en el barrio Pasaje Libre junto a su círculo cercano de amigos y familiares cuando fue sorprendido por sus verdugos. Los sicarios llegaron y, sin mediar palabra, arremetieron contra su vida dejándolo gravemente herido en la calzada.

Otra víctima mortal en Pasaje

En un intento desesperado por salvarlo, sus familiares lo trasladaron en un vehículo particular hasta el hospital San Vicente de Paúl. Sin embargo, los esfuerzos fueron en vano, ya que Gallegos llegó a la casa de salud sin signos vitales. La comunidad de Pasaje se encuentra consternada al ver cómo la vida de un joven tras otro es segada por las balas en menos de 24 horas. Tras estos sucesos, agentes de la Policía Nacional se desplegaron para el levantamiento de los cadáveres y la recolección de indicios balísticos.

La situación en la provincia de El Oro refleja un incremento sostenido de las muertes violentas, posicionándose, junto a Guayas, Los Ríos, Manabí y Esmeraldas, como una de las zonas más peligrosas de la región Costa. Los habitantes de Pasaje viven en constante zozobra y exigen a las autoridades estrategias efectivas que frenen esta espiral de sangre que, lamentablemente, suele tener como protagonista a un joven ecuatoriano. (04)